https://sputniknews.com.tr/20230503/istanbul-moskova-seferini-yapan-yolcu-ucagi-sociye-acil-inis-yapti-1070572688.html
İstanbul-Moskova seferini yapan yolcu uçağı, Soçi'ye acil iniş yaptı
İstanbul-Moskova seferini yapan yolcu uçağı, Soçi'ye acil iniş yaptı
İstanbul'dan kalkarak Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na ilerleyen RedWings havayolu şirketine ait yolcu uçağının teknik sorun nedeniyle Soçi'ye acil iniş... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T18:36+0300
2023-05-03T18:36+0300
2023-05-03T18:37+0300
yaşam
rusya
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uçak
istanbul
moskova
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Acil durumlar biriminden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre saat 15.30'da İstanbul'dan havalanan RedWings'e ait SSJ100 tipi yolcu uçağı, teknik sorun nedeniyle Soçi'deki havaalanına acil iniş yaptı.Uçağın Soçi'ye başarılı bir iniş gerçekleştirdiğini belirten yetkili, gelişme sonucunda yaralanan olmadığının altını çizdi.Soçi Havaalanı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, uçağın saat 16.57'de iniş yaptığı, yolcuların uçuş bekleme salonuna alındığı belirtildi.Rus basınında yer alan haberlere göre uçak, İstanbul-Moskova seferini 44 yolcuyla gerçekleştiriyordu.
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rusya, türkiye, uçak, istanbul, moskova
rusya, türkiye, uçak, istanbul, moskova
İstanbul-Moskova seferini yapan yolcu uçağı, Soçi'ye acil iniş yaptı
18:36 03.05.2023 (güncellendi: 18:37 03.05.2023) Abone ol
İstanbul'dan kalkarak Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na ilerleyen RedWings havayolu şirketine ait yolcu uçağının teknik sorun nedeniyle Soçi'ye acil iniş yaptığı bildirildi.
Acil durumlar biriminden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre saat 15.30'da İstanbul'dan havalanan RedWings'e ait SSJ100 tipi yolcu uçağı, teknik sorun nedeniyle Soçi'deki havaalanına acil iniş yaptı.
Uçağın Soçi'ye başarılı bir iniş gerçekleştirdiğini belirten yetkili, gelişme sonucunda yaralanan olmadığının altını çizdi.
Soçi Havaalanı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, uçağın saat 16.57'de iniş yaptığı, yolcuların uçuş bekleme salonuna alındığı belirtildi.
Rus basınında yer alan haberlere göre uçak, İstanbul-Moskova seferini 44 yolcuyla gerçekleştiriyordu.