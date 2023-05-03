İstanbul-Moskova seferini yapan yolcu uçağı, Soçi'ye acil iniş yaptı

Acil durumlar biriminden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre saat 15.30'da İstanbul'dan havalanan RedWings'e ait SSJ100 tipi yolcu uçağı, teknik sorun nedeniyle Soçi'deki havaalanına acil iniş yaptı.



Uçağın Soçi'ye başarılı bir iniş gerçekleştirdiğini belirten yetkili, gelişme sonucunda yaralanan olmadığının altını çizdi.



Soçi Havaalanı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, uçağın saat 16.57'de iniş yaptığı, yolcuların uçuş bekleme salonuna alındığı belirtildi.



Rus basınında yer alan haberlere göre uçak, İstanbul-Moskova seferini 44 yolcuyla gerçekleştiriyordu.