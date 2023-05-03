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İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Lee oldu
İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Lee oldu
Avrupa'nın en yoğun, dünyanın ise en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Carine Lee oldu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T15:06+0300
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istanbul havalimanı
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yolcu
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Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, havalimanında 200 milyonuncu yolcuyu uğurlamaktan gurur duyduklarını söyledi.İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de hizmete açıldığını anımsatan Büyükkaytan, "İstanbul Havalimanı Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ile bayrak taşıyıcımız THY'nin yeni evi olarak hizmete açıldı. Beş sene içinde 200 milyonuncu yolcuya ulaşmamız bizim için çok önemli. Şunu da unutmamak lazım, 2 yıl boyunca pandemide yolcularımızı taşıyamadık. Havalimanımızı daha iyi yerlere götürmeye çalışacağız. Umut ediyorum ki 400, 500, 600 milyonuncu yolcuları uğurlamada buluşuruz" diye konuştu.Malezyalı Carine Lee, 200 milyonuncu yolcu seçildiği için çok şaşırdığını ve çok şanslı olduğunu düşündüğünü belirtti.Lee, birçok kişi arasından kendisi seçildiği için çok mutlu olduğunu anlatarak, "İlk kez İstanbul Havalimanı'nda bulunuyorum. Böyle bir şey beklemiyordum" dedi.İlk kez geldiği Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten Lee, ülkenin kültüründen ve yemeklerinden çok hoşlandığını, Kapadokya, Pamukkale, İstanbul, İzmir, Bodrum ile deniz kıyılarını gezdiğini, kendisine arkadaşça davranıldığını anlattı. Lee, çok yakın zamanda tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini kaydetti.İGA PASS premium üyeliği hediye edildiİstanbul'dan Singapur'a seyahat eden Lee'ye uçuşu öncesi 200 milyonuncu yolcu plaketi ile 500 avroluk hediye çeki verildi.Malezyalı yolcu Lee'ye bir yıl boyunca kullanabileceği İstanbul Havalimanı özel yolcu programı İGA PASS premium üyeliği de hediye edildi.Törene, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker ve bazı yetkililer katıldı.İstanbul Havalimanı yılbaşından beri 23 milyondan fazla yolcuyu ağırladıİGA İstanbul Havalimanı faaliyete geçtiği tarihten bu yana 51 milyon 506 bin 183 yerli, 148 milyon 493 bin 817 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaptı. Havalimanı, yılbaşından bugüne kadar ise 23 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230420/istanbul-havalimaninda-gunluk-ucus-sayisinda-yeni-rekor-1069966443.html
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istanbul havalimanı, malezya, yolcu, üyelik
istanbul havalimanı, malezya, yolcu, üyelik

İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Lee oldu

15:06 03.05.2023 (güncellendi: 15:38 03.05.2023)
© AAİstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Lee
İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Lee - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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Avrupa'nın en yoğun, dünyanın ise en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Carine Lee oldu.
Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, havalimanında 200 milyonuncu yolcuyu uğurlamaktan gurur duyduklarını söyledi.
İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de hizmete açıldığını anımsatan Büyükkaytan, "İstanbul Havalimanı Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ile bayrak taşıyıcımız THY'nin yeni evi olarak hizmete açıldı. Beş sene içinde 200 milyonuncu yolcuya ulaşmamız bizim için çok önemli. Şunu da unutmamak lazım, 2 yıl boyunca pandemide yolcularımızı taşıyamadık. Havalimanımızı daha iyi yerlere götürmeye çalışacağız. Umut ediyorum ki 400, 500, 600 milyonuncu yolcuları uğurlamada buluşuruz" diye konuştu.
Malezyalı Carine Lee, 200 milyonuncu yolcu seçildiği için çok şaşırdığını ve çok şanslı olduğunu düşündüğünü belirtti.
Lee, birçok kişi arasından kendisi seçildiği için çok mutlu olduğunu anlatarak, "İlk kez İstanbul Havalimanı'nda bulunuyorum. Böyle bir şey beklemiyordum" dedi.
İlk kez geldiği Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten Lee, ülkenin kültüründen ve yemeklerinden çok hoşlandığını, Kapadokya, Pamukkale, İstanbul, İzmir, Bodrum ile deniz kıyılarını gezdiğini, kendisine arkadaşça davranıldığını anlattı. Lee, çok yakın zamanda tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini kaydetti.

İGA PASS premium üyeliği hediye edildi

İstanbul'dan Singapur'a seyahat eden Lee'ye uçuşu öncesi 200 milyonuncu yolcu plaketi ile 500 avroluk hediye çeki verildi.
Malezyalı yolcu Lee'ye bir yıl boyunca kullanabileceği İstanbul Havalimanı özel yolcu programı İGA PASS premium üyeliği de hediye edildi.
Törene, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker ve bazı yetkililer katıldı.

İstanbul Havalimanı yılbaşından beri 23 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

İGA İstanbul Havalimanı faaliyete geçtiği tarihten bu yana 51 milyon 506 bin 183 yerli, 148 milyon 493 bin 817 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaptı. Havalimanı, yılbaşından bugüne kadar ise 23 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
YAŞAM
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında yeni rekor
20 Nisan, 14:21
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