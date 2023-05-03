https://sputniknews.com.tr/20230503/israil-ordusu-abluka-altindaki-gazze-seridine-saldirmaya-basladi-1070524251.html

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığını duyurdu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T02:04+0300

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dünya

israil

filistin

gazze

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İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki Filistinli gruplara ait hedefleri vurduğu ve Gazze Şeridi'nde patlamalar meydana geldiği belirtildi.Yediot Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 'idari tutukluluk' uygulamasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinin ardından hayatını kaybeden Filistinli Hıdır Adnan'ın ölümüne tepki için Gazze Şeridi'nden atılan roketlere misilleme 'Hamas'la karşı karşıya gelme anlamı taşısa da güçlü ve kapsamlı' olacak.Haberde ayrıca Kahire yönetiminin, İsrail'den ateşkes için Adnan'ın naaşının teslim edilmesini istediği ancak Tel Aviv'in bunu reddettiği öne sürüldü.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 30'dan fazla roket ve havan mermisinin fırlatıldığını duyurmuş, akşam saatlerinde atılan son 4 roketten birinin hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha edildiği, üçünün açık araziye düştüğü bildirilmişti.

israil

filistin

gazze

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