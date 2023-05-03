https://sputniknews.com.tr/20230503/iran-cumhurbaskani-reisiden-suriyeye-ziyaret-1070532848.html

2011'den beri bir ilk: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Suriye'ye ziyaret

2011'den beri bir ilk: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Suriye'ye ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk İran lideri oldu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T11:14+0300

2023-05-03T11:14+0300

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dünya

iran

ibrahim reisi

suriye

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ortadoğu

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Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şam'a resmi ziyarette bulundu.SANA, iki günlük ziyaret için bakanlar heyetinin de eşlik ettiği Reisi'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile kapsamlı siyasi ve ekonomik görüşmelerde bulunacağını ve ardından bir dizi anlaşmanın imzalanacağını bildirdi.Reisi'nin ziyareti öncesi başkent Şam sokaklarının temizlendiği ve karşılamaya hazır hale getirildiği görüldü. Böylelikle Reisi, Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk İran lider oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230503/bakan-cavusoglu-suriye-ile-bakanlar-duzeyinde-toplanti-10-mayista-olabilir-1070531093.html

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