2011'den beri bir ilk: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Suriye'ye ziyaret
11:14 03.05.2023 (güncellendi: 11:24 03.05.2023)
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-
İran Cumhurbaşkanı Reisi, 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk İran lideri oldu.
Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şam'a resmi ziyarette bulundu.
Iranian President Ebrahim Raisi arrived at Damascus International Airport. pic.twitter.com/1vNNrYGXnu— Spriter (@Spriter99880) May 3, 2023
SANA, iki günlük ziyaret için bakanlar heyetinin de eşlik ettiği Reisi'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile kapsamlı siyasi ve ekonomik görüşmelerde bulunacağını ve ardından bir dizi anlaşmanın imzalanacağını bildirdi.
#BREAKING #SYRIA #IRAN— LoveWorld (@LoveWorld_Peopl) May 3, 2023
🔴 SYRIA :#VIDEO IRAN’S PRESIDENT EBRAHIM RAISI ARRIVED IN DAMASCUS
for talks with President Assad in first such visit since war on Syria began in 2011.#BreakingNews #UltimaHora #Siria #Damascus #Assad #EbrahimRaisi #Politics #Meeting pic.twitter.com/jvtbkUwITb
Reisi'nin ziyareti öncesi başkent Şam sokaklarının temizlendiği ve karşılamaya hazır hale getirildiği görüldü.
Streets of #Damascus being decorated celebrating the visit of #Iranian President Raisi. pic.twitter.com/UNqSAAsSza— SNN (@snntv_en) May 3, 2023
Böylelikle Reisi, Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk İran lider oldu.