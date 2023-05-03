İmamoğlu, İstanbul seçimlerini hatırlattı: Hala akıllanmıyorlar, neymiş onlar giderse kaos olurmuş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Domates üreticileri: Rusya ile karşılıklı menfaatlerimiz çok yüksek
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/imamoglu-istanbul-secimlerini-hatirlatti-hala-akillanmiyorlar-neymis-onlar-giderse-kaos-olurmus-1070567656.html
İmamoğlu, İstanbul seçimlerini hatırlattı: Hala akıllanmıyorlar, neymiş onlar giderse kaos olurmuş
İmamoğlu, İstanbul seçimlerini hatırlattı: Hala akıllanmıyorlar, neymiş onlar giderse kaos olurmuş
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlediği mitingde 6 Mayıs'ta iptal edilen İBB seçimlerini hatırlatarak, "Hala akıllanmıyorlar... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T17:09+0300
2023-05-03T17:09+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070134339_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0aab2210f2ae81bf4734e8e40957f460.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar" dedi.İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da konuştu. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Yargısız infaz yok. 'Ben bilirim' yok. Siyasetin silahı olamaz yargı. Yargı, adamına göre olmaz. Yargı, adamı varsa şöyle, adamı yoksa böyle olmaz. Allah aşkına bizi ayakta tutan tek şey adalettir adalet. Allah herkesin yuvasını adaletle donatsın. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz, adalet herkese...Bakın bu memleketin acilen iyiliğe, güzelliğe kavuşması lazım. Bu memleketin hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım. Şimdi duraklama dönemi bitti iktidarın, gerileme dönemi başladı. 'Lale Devri' aynen, genç kız helal olsun.Cumhur İttifakı'nın şahlanış dönemi dediği, çöküş dönemine döndü. Seçimi kaybettiklerini anlayınca sağa sola saldırmaya başladılar. Bu millet, 1920 yılında Meclis'i kurdu. Bize Atatürk'ün ve cumhuriyetin emaneti var. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Millete ait olan hiçbir hakkı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Onun için bu kayyum atama anlayışına da son vereceğiz.Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş, onlar giderse kaos olurmuş. Ula sen gidersen huzur gelir huzur. Bu millete huzur gelir. Gülmeyi unutturdun bize.Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Adalet herkese diyoruz. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz.Adıyaman Belediye Başkanı'nın İBB ile olan 'Kardeş belediyeler' protokolünü iptal ettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Devletin belediye başkanı birinden korkar mı?" diye sordu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070134339_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9a0a91357b410865a1170b407cdcdb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, seçim
ekrem imamoğlu, seçim

İmamoğlu, İstanbul seçimlerini hatırlattı: Hala akıllanmıyorlar, neymiş onlar giderse kaos olurmuş

17:09 03.05.2023
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
Abone olTelegram
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlediği mitingde 6 Mayıs'ta iptal edilen İBB seçimlerini hatırlatarak, "Hala akıllanmıyorlar. Neymiş, onlar giderse kaos olurmuş" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara seslendi.
İmamoğlu, "Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar" dedi.
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da konuştu. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Yargısız infaz yok. 'Ben bilirim' yok. Siyasetin silahı olamaz yargı. Yargı, adamına göre olmaz. Yargı, adamı varsa şöyle, adamı yoksa böyle olmaz. Allah aşkına bizi ayakta tutan tek şey adalettir adalet. Allah herkesin yuvasını adaletle donatsın. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz, adalet herkese...
Bakın bu memleketin acilen iyiliğe, güzelliğe kavuşması lazım. Bu memleketin hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım. Şimdi duraklama dönemi bitti iktidarın, gerileme dönemi başladı. 'Lale Devri' aynen, genç kız helal olsun.
Cumhur İttifakı'nın şahlanış dönemi dediği, çöküş dönemine döndü. Seçimi kaybettiklerini anlayınca sağa sola saldırmaya başladılar. Bu millet, 1920 yılında Meclis'i kurdu. Bize Atatürk'ün ve cumhuriyetin emaneti var. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Millete ait olan hiçbir hakkı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Onun için bu kayyum atama anlayışına da son vereceğiz.
Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş, onlar giderse kaos olurmuş. Ula sen gidersen huzur gelir huzur. Bu millete huzur gelir. Gülmeyi unutturdun bize.
Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Adalet herkese diyoruz. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz.
Adıyaman Belediye Başkanı'nın İBB ile olan 'Kardeş belediyeler' protokolünü iptal ettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Devletin belediye başkanı birinden korkar mı?" diye sordu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала