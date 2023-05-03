https://sputniknews.com.tr/20230503/imamoglu-istanbul-secimlerini-hatirlatti-hala-akillanmiyorlar-neymis-onlar-giderse-kaos-olurmus-1070567656.html

İmamoğlu, İstanbul seçimlerini hatırlattı: Hala akıllanmıyorlar, neymiş onlar giderse kaos olurmuş

İmamoğlu, İstanbul seçimlerini hatırlattı: Hala akıllanmıyorlar, neymiş onlar giderse kaos olurmuş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlediği mitingde 6 Mayıs'ta iptal edilen İBB seçimlerini hatırlatarak, "Hala akıllanmıyorlar... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T17:09+0300

2023-05-03T17:09+0300

2023-05-03T17:09+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

seçim

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar" dedi.İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da konuştu. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Yargısız infaz yok. 'Ben bilirim' yok. Siyasetin silahı olamaz yargı. Yargı, adamına göre olmaz. Yargı, adamı varsa şöyle, adamı yoksa böyle olmaz. Allah aşkına bizi ayakta tutan tek şey adalettir adalet. Allah herkesin yuvasını adaletle donatsın. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz, adalet herkese...Bakın bu memleketin acilen iyiliğe, güzelliğe kavuşması lazım. Bu memleketin hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım. Şimdi duraklama dönemi bitti iktidarın, gerileme dönemi başladı. 'Lale Devri' aynen, genç kız helal olsun.Cumhur İttifakı'nın şahlanış dönemi dediği, çöküş dönemine döndü. Seçimi kaybettiklerini anlayınca sağa sola saldırmaya başladılar. Bu millet, 1920 yılında Meclis'i kurdu. Bize Atatürk'ün ve cumhuriyetin emaneti var. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Millete ait olan hiçbir hakkı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Onun için bu kayyum atama anlayışına da son vereceğiz.Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş, onlar giderse kaos olurmuş. Ula sen gidersen huzur gelir huzur. Bu millete huzur gelir. Gülmeyi unutturdun bize.Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Adalet herkese diyoruz. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz.Adıyaman Belediye Başkanı'nın İBB ile olan 'Kardeş belediyeler' protokolünü iptal ettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Devletin belediye başkanı birinden korkar mı?" diye sordu.

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ekrem imamoğlu, seçim