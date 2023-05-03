https://sputniknews.com.tr/20230503/imamoglu-genclere-yeni-bir-gelecek-sunacagiz-2-yil-icinde-enflasyonu-tek-haneli-rakama-indirecegiz-1070582315.html
İmamoğlu: Gençlere yeni bir gelecek sunacağız, 2 yıl içinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz
İmamoğlu: Gençlere yeni bir gelecek sunacağız, 2 yıl içinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Becerikli ve uzman kadroyla ekonomiyi düzelteceğiz. Gençlere yeni bir gelecek sunacağız. 2 yıl içerisinde enflasyonu tek haneli... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:36+0300
2023-05-03T22:36+0300
2023-05-03T22:37+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
kocaeli
seçim
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Gebze'de düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a komşu olan Kocaeli'nin her daim kendisine sevgi gösterdiğini söyledi.Halkın yararına olan her şeyi 14 Mayıs'ın ardından yasalaştıracaklarını belirten İmamoğlu, "Çünkü biz milli iradenin üstünlüğüne saygı duyarız" ifadesini kullandı.İmamoğlu, Türkiye ekonomisini dünya sıralamasında ilk 10'a ulaştırma hedefinde olacaklarını dile getirerek "Becerikli ve uzman kadroyla ekonomiyi düzelteceğiz. Gençlere yeni bir gelecek sunacağız. 2 yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. 2 yıl içerisinde Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık ekonomi olacak. 5 yıldan daha kısa bir sürede 15 bin dolar kişi başı gelire yaklaşacağız. İşsizliği acilen tek haneli rakamlara indireceğiz. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 50 hedefine yaklaştıracağız" diye konuştu.Şehirlerin sorunlarını hükümet belediye iş birliğiyle çözeceklerini anlatan İmamoğlu, "Ulaşımdan çarpık kentleşmeye, altyapı yetersizliğinden sosyal kültürel alanların azlığına kadar bütün sorunlarını çözeceğiz" dedi.İmamoğlu, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkati çeken bir partiliyi yanına davet ederek fotoğraf çekildi.
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ekrem imamoğlu, kocaeli, seçim
İmamoğlu: Gençlere yeni bir gelecek sunacağız, 2 yıl içinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz
22:36 03.05.2023 (güncellendi: 22:37 03.05.2023) Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Becerikli ve uzman kadroyla ekonomiyi düzelteceğiz. Gençlere yeni bir gelecek sunacağız. 2 yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceği." dedi.
Gebze'de düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a komşu olan Kocaeli'nin her daim kendisine sevgi gösterdiğini söyledi.
Halkın yararına olan her şeyi 14 Mayıs'ın ardından yasalaştıracaklarını belirten İmamoğlu, "Çünkü biz milli iradenin üstünlüğüne saygı duyarız" ifadesini kullandı.
İmamoğlu, Türkiye ekonomisini dünya sıralamasında ilk 10'a ulaştırma hedefinde olacaklarını dile getirerek "Becerikli ve uzman kadroyla ekonomiyi düzelteceğiz. Gençlere yeni bir gelecek sunacağız. 2 yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. 2 yıl içerisinde Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık ekonomi olacak. 5 yıldan daha kısa bir sürede 15 bin dolar kişi başı gelire yaklaşacağız. İşsizliği acilen tek haneli rakamlara indireceğiz. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 50 hedefine yaklaştıracağız" diye konuştu.
Şehirlerin sorunlarını hükümet belediye iş birliğiyle çözeceklerini anlatan İmamoğlu, "Ulaşımdan çarpık kentleşmeye, altyapı yetersizliğinden sosyal kültürel alanların azlığına kadar bütün sorunlarını çözeceğiz" dedi.
İmamoğlu, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkati çeken bir partiliyi yanına davet ederek fotoğraf çekildi.