https://sputniknews.com.tr/20230503/hindistan-avrupaya-islenmis-petrol-tedarik-eden-ulkelerin-basinda-geliyor---1070571787.html

Hindistan, Avrupa’ya işlenmiş petrol tedarik eden ülkelerin başında geliyor

Hindistan, Avrupa’ya işlenmiş petrol tedarik eden ülkelerin başında geliyor

Hindistan, Rusya’ya yönelik ambargolardan bu yana Rusya'nın en büyük petrol ithalatçısı olmasının yanı sıra aynı zamanda AB’nin de en büyük rafine yakıt... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T18:16+0300

2023-05-03T18:16+0300

2023-05-03T21:44+0300

multimedya

infografik

hindistan

ab

petrol ihracatı

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Hindistan’daki rafineriler alınan ucuz Rus ham petrolünü işleyerek yakıta dönüştürüyor ve rekabetçi bir fiyata AB'ye satıyor. Avrupa'ya yapılan işlenmiş petrol ihracatı bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, hindistan, ab, petrol ihracatı, инфографика