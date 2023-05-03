https://sputniknews.com.tr/20230503/hindistan-avrupaya-islenmis-petrol-tedarik-eden-ulkelerin-basinda-geliyor---1070571787.html
Hindistan, Avrupa’ya işlenmiş petrol tedarik eden ülkelerin başında geliyor
Hindistan, Avrupa’ya işlenmiş petrol tedarik eden ülkelerin başında geliyor
Hindistan, Rusya’ya yönelik ambargolardan bu yana Rusya'nın en büyük petrol ithalatçısı olmasının yanı sıra aynı zamanda AB’nin de en büyük rafine yakıt... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T18:16+0300
2023-05-03T18:16+0300
2023-05-03T21:44+0300
multimedya
infografik
hindistan
ab
petrol ihracatı
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Hindistan’daki rafineriler alınan ucuz Rus ham petrolünü işleyerek yakıta dönüştürüyor ve rekabetçi bir fiyata AB'ye satıyor. Avrupa'ya yapılan işlenmiş petrol ihracatı bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, hindistan, ab, petrol ihracatı, инфографика
infografik, hindistan, ab, petrol ihracatı, инфографика
Hindistan, Avrupa’ya işlenmiş petrol tedarik eden ülkelerin başında geliyor
18:16 03.05.2023 (güncellendi: 21:44 03.05.2023) Abone ol
Hindistan, Rusya’ya yönelik ambargolardan bu yana Rusya'nın en büyük petrol ithalatçısı olmasının yanı sıra aynı zamanda AB’nin de en büyük rafine yakıt tedarikçisi olma yolunda ilerliyor.
Hindistan’daki rafineriler alınan ucuz Rus ham petrolünü işleyerek yakıta dönüştürüyor ve rekabetçi bir fiyata AB'ye satıyor.
Avrupa'ya yapılan işlenmiş petrol ihracatı bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.