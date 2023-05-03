https://sputniknews.com.tr/20230503/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-huda-par-ziyaretinde-konustu-biz-asla-korkmayiz-1070523540.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, HÜDA PAR ziyaretinde konuştu: 'Biz asla korkmayız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, HÜDA PAR ziyaretinde konuştu: 'Biz asla korkmayız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Geçen günlerde HÜDA PAR'ın irtibat bürosuna bir ses bombasının atılmış olması, dün aynı şekilde bir saldırı... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T01:52+0300

2023-05-03T01:52+0300

2023-05-03T01:55+0300

2023 türkiye seçimleri

hüda-par

nureddin nebati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070523518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d60b6da1d05a2756e8dd27139a20081.jpg

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında, HÜDA PAR Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.Nebati, Mersin'e kavga etmeye gelmediklerini, hizmet üretmeye ve çalışmaya geldiklerini söyledi.'Herhangi bir seçmeni korkutmak, yıldırmak gibi bir sonuç elde edilemez'-Nebati, ülkeye katkı sağlamak için bu yola çıktıklarına aktararak, şöyle konuştu:'Bu tür provokatif eylemlerden vazgeçin'Bu tür provokatif eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğine dikkati çeken Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu durumun Cumhur İttifakı'nın doğru işler yaptığının göstergesi olduğunu belirten Nebati, ittifaklarının bu milleti temsil ettiğini söyledi.Saldırıya uğrayanlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Nebati, "Biz demokratik kurallar içerisinde barışçıl ve hizmet odaklı anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra bu tür eylemler, olaylar olmayacaktır. Gerek emniyet müdürlüğümüz gerekse de savcılığımız bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Faillerin cezalandırılacağı ve adalete teslim edildiğinin de buradan altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.AK Parti listesinden Mersin milletvekili adayı olan HÜDA PAR'lı Faruk Dinç de yapılan saldırıda sopa, bıçak, ve silah kullanıldığını dile getirdi.Yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğuna değinen Dinç, "Bu saldırının azmettiricileri sürekli kutuplaştırıcı dil kullanan CHP, HDP ve bunların avaneleri, uzantıları sürekli tahrik edici dil kullanarak bizim partimizi hedef gösterdiler. Cumhur İttifakı'nı hedef göstererek 'Taliban ittifakı' diyerek ittifakı hedef gösterdiler. Bunun sonucu da dün, bizim gençlik kollarımızın tanıtım yapan standına saldırı oldu. Bu saldırıda da özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaretle başladılar" ifadesini kullandı.Dinç, sağduyulu olmaya devam edeceklerini, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceklerini, Meclis'te Cumhur İttifakı'yla çoğunluğu sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüda-par, nureddin nebati