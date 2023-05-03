FSB: Kırım lideri Aksenov da dahil Kırımlı üst düzey yöneticilere yönelik suikast planları önlendi

FSB, Ukrayna istihbaratının Kırım lideri Aksenov, Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov ve Yalta Belediye Başkanı Yanin Pavlenko'ya yönelik suikast hazırladığını belirtti.



Ukrayna'nın planlarında Kırım'ın ulaşım altyapısını hedef alan terör saldırıları da bulunduğunu kaydeden FSB, suikastların ve saldırıların organizatörünün Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Roman Maşovets olduğunun altını çizdi.



Son derece gizli ajan grubunun Rusya ve Ukrayna vatandaşı olan 6 üyesinin gözaltına alındığını aktaran FSB, zanlıların bürokratları takip ettiği ve ateşli silahlar aldığı bilgisini paylaştı.



FSB'nin açıklamasına göre yapılan aramalarda kullanıma hazır 5 el yapımı patlayıcı, İngiltere yapımı yaklaşık 6 kg ağırlığında plastik patlayıcılar, askeri amaçlı elektrikli fünyeler, gözetleme cihazları ve Ukrayna askeri istihbaratından yöneticilerle gizli irtibat için kullanılan iletişim araçları ele geçirildi.



Bu arada FSB, İngiliz yapımı patlayıcı düzeneklerin ve patlayıcı bileşenlerinin elektrik soba kisvesi altında tedarik edildiği kanalın imha edildiğini, patlayıcıların sevkiyatını yaptığı düşünülen birer Ukrayna ve Bulgaristan vatandaşının gözaltına alındığını belirtti. Bulgaristan'da patlayıcı yüklü elektrikli sobaların sevkiyatının Ukrayna vatandaşı Marina Matuşak tarafından organize edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.



Kırım lideri Aksenov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, FSB üyelerine teşekkür ederek bu suikastlerin emrini verenleri mutlaka bulup cezalandıracaklarını vurguladı.