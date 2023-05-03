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https://sputniknews.com.tr/20230503/ev-sahibinden-mulakat-sarti-kiraciyi-mulakat-sonucu-belirleyecek-1070560909.html
Ev sahibinden mülakat şartı: Kiracıyı mülakat sonucu belirleyecek
Ev sahibinden mülakat şartı: Kiracıyı mülakat sonucu belirleyecek
Afyonkarahisar’da evini kiraya vermek isteyen bir kişi, internetten bir ilan vererek evini mülakatla kiraya vereceğini duyurdu. Yurt dışında yaşadığını... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T15:45+0300
2023-05-03T15:45+0300
yaşam
türkiye
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Yurt dışında yaşayan T.O. isimli bir kişi Afyonkarahisar kent merkezi Gazi mahallesinde bulunan evini bir internet sitesi üzerinden ilana açtı. Ev sahivi, 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL’den ilana çıkardı.İlanın açıklama kısmında T.O., “Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor ve balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir. Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023’dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023’dür” ifadelerine yer verdi. Evi tutmak isteyenler verilen numara ile irtibata geçerek mülakata girdi. Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yaptı. İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını ifade etti.'İlk kez böyle bir şey gördüm'Mahallesinde mülakatla kiralık ev ilanını duyan Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya “İlk defa böyle bir şey duydum ve sizden duydum. Duyunca da merak edip geldim hangi evmiş diye. Doğrusu çok şaşırdım. Tabi bu aralar ev sahipleri ve kiracılar bir birlerinden şikayetçiler ,ama böyle mülakat olması ilginç, ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu? Mülakat sonucunu da çok merak ediyorum, bu arkadaş kim ise bende araştırayım. Ben bu arkadaş emlakçı birisine veya apartman sakinlerinden birisine desin ki, ‘sizde oturup ve anlaşabileceğiniz birisine verin’ şeklinde söylese anlarım ama bunu anlayamadım. Bekleyelim görelim” diye konuştu.
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türkiye, kiralık, ev sahibi , kiracı, mülakat
türkiye, kiralık, ev sahibi , kiracı, mülakat

Ev sahibinden mülakat şartı: Kiracıyı mülakat sonucu belirleyecek

15:45 03.05.2023
© İHA / GÖKTEN CEYLAN - MEHMET KARAKAŞEv sahibinden mülakat şartı: Kiracıyı mülakat sonucu belirleyecek
Ev sahibinden mülakat şartı: Kiracıyı mülakat sonucu belirleyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / GÖKTEN CEYLAN - MEHMET KARAKAŞ
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Afyonkarahisar’da evini kiraya vermek isteyen bir kişi, internetten bir ilan vererek evini mülakatla kiraya vereceğini duyurdu. Yurt dışında yaşadığını belirten ev sahibi, dairenin mülakat sonucuna göre 1 Haziran’ da da teslim edileceğini açıkladı.
Yurt dışında yaşayan T.O. isimli bir kişi Afyonkarahisar kent merkezi Gazi mahallesinde bulunan evini bir internet sitesi üzerinden ilana açtı. Ev sahivi, 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL’den ilana çıkardı.
İlanın açıklama kısmında T.O., “Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor ve balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir. Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023’dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023’dür” ifadelerine yer verdi. Evi tutmak isteyenler verilen numara ile irtibata geçerek mülakata girdi. Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yaptı. İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını ifade etti.

'İlk kez böyle bir şey gördüm'

Mahallesinde mülakatla kiralık ev ilanını duyan Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya “İlk defa böyle bir şey duydum ve sizden duydum. Duyunca da merak edip geldim hangi evmiş diye. Doğrusu çok şaşırdım. Tabi bu aralar ev sahipleri ve kiracılar bir birlerinden şikayetçiler ,ama böyle mülakat olması ilginç, ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu? Mülakat sonucunu da çok merak ediyorum, bu arkadaş kim ise bende araştırayım. Ben bu arkadaş emlakçı birisine veya apartman sakinlerinden birisine desin ki, ‘sizde oturup ve anlaşabileceğiniz birisine verin’ şeklinde söylese anlarım ama bunu anlayamadım. Bekleyelim görelim” diye konuştu.
Emlakçı Kas: Son bir yılda her iki davadan biri kiracı-ev sahibi anlaşmazlığından açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
ANLAT BANA
Emlakçı Kas: Son bir yılda her iki davadan biri kiracı-ev sahibi anlaşmazlığından açıldı
26 Nisan, 15:00
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