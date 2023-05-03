Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun evine polis baskını
19:55 03.05.2023 (güncellendi: 19:56 03.05.2023)
© AP Photo / Eraldo PeresEski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun evine polis baskını
© AP Photo / Eraldo Peres
Brezilya polisi, Kovid-19 aşılama verilerinde tahrifat yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun evinde arama yaptı. Aramalar kapsamında Bolsonaro’nun eski danışmanı Mauro Cid Barbosa gözaltına aldı.
Brezilya’da polis, Sağlık Bakanlığı’nın sistemlerine yanlış Kovid-19 aşılama verileri giren şebekeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında başkent Brasilia ve Rio de Janeiro’da 16 noktaya baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun evinde de arama yapan polis, Bolsonaro’nun eski danışmanı Mauro Cid Barbosa da dahil toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon emrinin Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes tarafından verildiği ve aramalar sırasında Bolsonaro ile eşi Michelle Bolsonaro’nun cep telefonlarına el konulduğu açıklandı.
Operasyon emrinin Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes tarafından verildiği ve aramalar sırasında Bolsonaro ile eşi Michelle Bolsonaro’nun cep telefonlarına el konulduğu açıklandı.
Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos.— Michelle Bolsonaro Infos (@MichelleBolso22) May 3, 2023
Apenas o celular do meu marido foi apreendido.
Ficamos sabendo, pela imprensa que o motivo seria "falsificação de cartão de vacina" do meu marido e de nossa… pic.twitter.com/uOZsolEqNz
Brezilya Federal Polisi, Kasım 2021 ile Aralık 2022 tarihleri arasında bazı kişilerin Kovid-19 aşısı olma durumlarını değiştirip aşı sertifikası elde ettiğini ve böylece küresel salgına karşı uygulanan kısıtlamaları atlattıklarını bildirdi. Polis yapılan aramalarda Kovid-19 aşısı olma şartını delen kişilerle ilgili ele geçirilen kanıtların incelendiğini açıkladı.