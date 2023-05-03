Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı: 11 lira 30 kuruş

Hayal tüccarlığı yapmadık, yalana bulaşmadık. Bu ülke siyasi işportacılardan, fırıldak tiplerden çok çekti. Son günlerde bu tipler yeniden ortaya çıktı.

Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.