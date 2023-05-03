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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/erdogan-hayal-tuccarligi-yapmadik-yalana-bulasmadik-1070561863.html
Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı: 11 lira 30 kuruş
Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı: 11 lira 30 kuruş
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki konuşmasında "Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, seçim, rize
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, seçim, rize

Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı: 11 lira 30 kuruş

16:18 03.05.2023 (güncellendi: 16:36 03.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki konuşmasında "Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sormak lazım Bay Bay Kemal, sen ne yaptın söyle.
14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak.
Hayal tüccarlığı yapmadık, yalana bulaşmadık. Bu ülke siyasi işportacılardan, fırıldak tiplerden çok çekti. Son günlerde bu tipler yeniden ortaya çıktı.
Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.
Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.
Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.
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