https://sputniknews.com.tr/20230503/enag-nisan-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1070527875.html
ENAG: Nisanda yıllık enflasyon yüzde 105
ENAG: Nisanda yıllık enflasyon yüzde 105
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 105. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T09:16+0300
2023-05-03T09:16+0300
2023-05-03T09:39+0300
ekonomi
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
gıda enflasyonu
dezenflasyon
ekonomi
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ENAG'ın verilerine göre nisanda aylık enflasyon (E-TÜFE) yüzde 4,86 , yıllık enflasyon ise yüzde 105,19 oldu.Ocak-Nisan dönemi enflasyon oranı ise yüzde 29,27 olarak hesaplandı.Mart ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 5,08, yıllık bazda ise yüzde 112,51 artmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-enflasyonun-yuzde-45lerin-altina-inmesini-bekliyoruz-1070490555.html
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enflasyon, enflasyon araştırma grubu, gıda enflasyonu, dezenflasyon, ekonomi
enflasyon, enflasyon araştırma grubu, gıda enflasyonu, dezenflasyon, ekonomi
ENAG: Nisanda yıllık enflasyon yüzde 105
09:16 03.05.2023 (güncellendi: 09:39 03.05.2023) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 105.
ENAG'ın verilerine göre nisanda aylık enflasyon (E-TÜFE) yüzde 4,86 , yıllık enflasyon ise yüzde 105,19 oldu.
Ocak-Nisan dönemi enflasyon oranı ise yüzde 29,27 olarak hesaplandı.
Mart ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 5,08, yıllık bazda ise yüzde 112,51 artmıştı.