Emekliliği yaklaşan Uluslararası Uzay İstasyonu yerine yapay yerçekimi ile yeni denemeler

Yakın zamanda yayınlanan bir videoda şirket, Airbus LOOP adlı Çok Amaçlı Yörünge Modülü (MPOP) teklifini ayrıntılı olarak açıkladı. Bu modüler uzay bölümü, üç güverte, bir santrifüj ve dört kişilik bir mürettebat için yeterli hacim içeriyor, bu da onu gelecekteki uzay istasyonları ve uzun süreli Mars görevleri için uygun hale getiriyor.