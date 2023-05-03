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Dünya Ekonomik Forumu: Dünyada hayat pahalılığı bu yıl 'kriz' seviyesinde sürecek
Dünya Ekonomik Forumu: Dünyada hayat pahalılığı bu yıl 'kriz' seviyesinde sürecek
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) araştırmasına katılan başekonomistler, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun bu yıl süreceğini öngörüyor. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T01:03+0300
2023-05-03T01:03+0300
ekonomi
enflasyon
dünya ekonomik forumu
kriz
ekonomik kriz
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Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) araştırmasına katılan başekonomistler, bu yıl küresel bir resesyon ihtimali üzerinde ikiye bölünürken, çoğu hayat pahalılığının “kriz” seviyesinde ve yüksek enflasyonun devam etmesini bekliyor.WEF’in özel sektör ve kamudan ekonomistlerin katılımıyla hazırladığı Başekonomistler Görünümü 2023 raporuna göre, küresel ekonomik büyüme ve enflasyona ilişkin öngörüler bölgelere göre büyük çaplı değişkenlik gösteriyor.Ekonomistlerin yüzde 45’i bu yıl küresel resesyon beklerken, yüzde 45’i bunu ihtimal dışı görüyor.Çin’de Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına bağlı olarak en canlı ekonomik aktivitenin Asya bölgesinde görülmesi bekleniyor. Ekonomistlerin yarısı, bu yıl Çin’de ekonomik büyümenin ılımlı, yüzde 43’ü ise güçlü olmasını öngörüyor.Ekonomistlerin yüzde 93’ü, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde ekonominin en azından ılımlı düzeyde büyüyeceğini düşünürken, yüzde 50 ve 75’i sırasıyla ABD ve Avrupa’da zayıf veya çok zayıf ekonomik büyüme bekliyor.En yüksek enflasyon beklentisi Avrupa’daEkonomistlerin yüzde 90’ı Avrupa’da, yüzde 68’i ise ABD’de bu yıl enflasyonun yüksek veya çok yüksek seviyede kalacağını öngörüyor. Başekonomistlerin üçte ikisine göre, Sahra Altı Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’de de enflasyon yüksek kalacak.Araştırmaya katılan ekonomistlerin yarısının Orta Doğu ve Kuzey Afrika için de rekor enflasyon beklemesine karşın sadece yüzde 14’ü Çin’de bu seviyelerin görüleceğini düşünüyor.Bu kapsamda, ekonomistlerin yüzde 79’una göre merkez bankaları enflasyonu yönetmek ve bankacılık sektöründe istikrarı sağlamak arasında bir denge kurmakla karşı karşıya kalırken, yüzde 82’si, finansal istikrar endişeleri nedeniyle faiz artışlarının yavaşlamasını bekliyor.Diğer yandan, ekonomistlerin yüzde 76’sı, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere indirme konusunda zorlanacağı görüşünde.Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle ekonomistlerin yüzde 76’sı, hayat pahalılığının birçok ülkede “kriz” seviyesinde süreceğini, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu durumun “akut” bir sorun olacağını tahmin ediyor.Yeni banka iflaslari görülme ihtimali yüksekKüresel finans sisteminde son dönemde yaşanan banka iflasları ve türbülansa rağmen ekonomistlerin yüzde 69’u bu gelişmelerin kısıtlı etki yapacağını düşünüyor.Ancak ekonomistlerin yüzde 67’si, bu yıl yeni banka iflasları ve “ciddi finansal sorunların” yaşanma ihtimalini oldukça yüksek görüyor.Ekonomistlerin yüzde 80’ine göre ise iş dünyası finansman bulmakta zorlanacak ve yatırımlarda düşüş yaşanacak.WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi, rapora ilişkin değerlendirmesinde, raporun mevcut ekonomik gelişmelerin yarattığı belirsizliği ortaya koyduğunu belirterek, “İş gücü piyasaları şimdilik dirençli görünüyor ancak büyüme durgun kalmaya devam ediyor. Küresel gerilimlerin derinleştiği ve birçok ülkede hayat pahalılığının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Bu bulgular, kısa vadeli küresel politika koordinasyonuna, uzun vadede ise sürdürülebilirlik ve dayanıklılığı sağlamlaştıracak yeni bir büyüme planı için acil iş birliği ihtiyacını teyit ediyor.” ifadelerini kullandı.
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enflasyon, dünya ekonomik forumu, kriz, ekonomik kriz
enflasyon, dünya ekonomik forumu, kriz, ekonomik kriz

Dünya Ekonomik Forumu: Dünyada hayat pahalılığı bu yıl 'kriz' seviyesinde sürecek

01:03 03.05.2023
© AFP 2023Fransa - market - enflasyon
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023
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Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) araştırmasına katılan başekonomistler, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun bu yıl süreceğini öngörüyor.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) araştırmasına katılan başekonomistler, bu yıl küresel bir resesyon ihtimali üzerinde ikiye bölünürken, çoğu hayat pahalılığının “kriz” seviyesinde ve yüksek enflasyonun devam etmesini bekliyor.
WEF’in özel sektör ve kamudan ekonomistlerin katılımıyla hazırladığı Başekonomistler Görünümü 2023 raporuna göre, küresel ekonomik büyüme ve enflasyona ilişkin öngörüler bölgelere göre büyük çaplı değişkenlik gösteriyor.
Ekonomistlerin yüzde 45’i bu yıl küresel resesyon beklerken, yüzde 45’i bunu ihtimal dışı görüyor.
Çin’de Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına bağlı olarak en canlı ekonomik aktivitenin Asya bölgesinde görülmesi bekleniyor. Ekonomistlerin yarısı, bu yıl Çin’de ekonomik büyümenin ılımlı, yüzde 43’ü ise güçlü olmasını öngörüyor.
Ekonomistlerin yüzde 93’ü, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde ekonominin en azından ılımlı düzeyde büyüyeceğini düşünürken, yüzde 50 ve 75’i sırasıyla ABD ve Avrupa’da zayıf veya çok zayıf ekonomik büyüme bekliyor.

En yüksek enflasyon beklentisi Avrupa’da

Ekonomistlerin yüzde 90’ı Avrupa’da, yüzde 68’i ise ABD’de bu yıl enflasyonun yüksek veya çok yüksek seviyede kalacağını öngörüyor. Başekonomistlerin üçte ikisine göre, Sahra Altı Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’de de enflasyon yüksek kalacak.
Araştırmaya katılan ekonomistlerin yarısının Orta Doğu ve Kuzey Afrika için de rekor enflasyon beklemesine karşın sadece yüzde 14’ü Çin’de bu seviyelerin görüleceğini düşünüyor.
Bu kapsamda, ekonomistlerin yüzde 79’una göre merkez bankaları enflasyonu yönetmek ve bankacılık sektöründe istikrarı sağlamak arasında bir denge kurmakla karşı karşıya kalırken, yüzde 82’si, finansal istikrar endişeleri nedeniyle faiz artışlarının yavaşlamasını bekliyor.
Diğer yandan, ekonomistlerin yüzde 76’sı, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere indirme konusunda zorlanacağı görüşünde.
Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle ekonomistlerin yüzde 76’sı, hayat pahalılığının birçok ülkede “kriz” seviyesinde süreceğini, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu durumun “akut” bir sorun olacağını tahmin ediyor.

Yeni banka iflaslari görülme ihtimali yüksek

Küresel finans sisteminde son dönemde yaşanan banka iflasları ve türbülansa rağmen ekonomistlerin yüzde 69’u bu gelişmelerin kısıtlı etki yapacağını düşünüyor.
Ancak ekonomistlerin yüzde 67’si, bu yıl yeni banka iflasları ve “ciddi finansal sorunların” yaşanma ihtimalini oldukça yüksek görüyor.
Ekonomistlerin yüzde 80’ine göre ise iş dünyası finansman bulmakta zorlanacak ve yatırımlarda düşüş yaşanacak.
WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi, rapora ilişkin değerlendirmesinde, raporun mevcut ekonomik gelişmelerin yarattığı belirsizliği ortaya koyduğunu belirterek, “İş gücü piyasaları şimdilik dirençli görünüyor ancak büyüme durgun kalmaya devam ediyor. Küresel gerilimlerin derinleştiği ve birçok ülkede hayat pahalılığının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Bu bulgular, kısa vadeli küresel politika koordinasyonuna, uzun vadede ise sürdürülebilirlik ve dayanıklılığı sağlamlaştıracak yeni bir büyüme planı için acil iş birliği ihtiyacını teyit ediyor.” ifadelerini kullandı.
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