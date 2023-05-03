https://sputniknews.com.tr/20230503/duma-baskani-volodin-kievdeki-teror-rejimini-imha-edebilecek-silahlarin-kullanilmasini-isteyecegiz-1070570617.html

Duma Başkanı Volodin: Kiev'deki terör rejimini imha edebilecek silahların kullanılmasını isteyeceğiz

Duma Başkanı Volodin: Kiev'deki terör rejimini imha edebilecek silahların kullanılmasını isteyeceğiz

Kremlin'e yönelik saldırı girişimine tepki gösteren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu adımın ardından Ukrayna Devlet Başkanı... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T18:03+0300

2023-05-03T18:03+0300

2023-05-03T18:03+0300

dünya

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

rusya

ukrayna

saldırı

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Rusya Devlet Başkanı'na yönelik terör eyleminin Rusya'ya yapılan bir saldırı olduğunu kaydeden Volodin, Kiev'deki Nazi rejiminin terör örgütü kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Terör eylemleri talimatlarını veren Zelenskiy'in diğer uluslararası teröristlerle aynı sınıfta yer aldığını belirten Volodin, "Bugün Kiev rejimi, en az El Kaide, El Nusra, IŞİD kadar tehlikelidir. Kiev'in suç metotları tüm uluslararası toplum için aşikardır: nükleer şantaj, siyasilere ve sivil toplum temsilcilerine yönelik suikastlar, sivil tesisleri hedef alan sabotajlar ve saldırılar. Şimdi de ülkemizin Devlet Başkanı'na yönelik bir suikast girişimi" ifadelerini kullandı.Duma Başkanı, tüm devleti ele geçiren Kiev'deki terörist rejimin Rusya, Avrupa ve tüm dünyanın güvenliğini tehdit ettiğine işaret ederek "Zelenskiy rejimine silah pompalayan Batılı ülkelerdeki siyasiler, terörist faaliyetlerin yalnızca sponsoru değil, aynı zamanda doğrudan suç ortağı haline geldiklerini anlamalılar" mesajını gönderdi.Kremlin'e yönelik saldırı girişimi sonrası Zelenskiy rejimiyle müzakere yapılamayacağını vurgulayan Volodin, "Kiev'deki terör rejimini durdurabilecek ve imha edebilecek silahların kullanılmasını talep edeceğiz" dedi.

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vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, ukrayna, saldırı