https://sputniknews.com.tr/20230503/dpli-sahinalp-kamu-maliyesi-hasar-ve-tespit-komisyonu-ak-partinin-20-yilini-inceleyecek-1070555005.html

DP’li Şahinalp: Kamu Maliyesi Hasar ve Tespit Komisyonu, AK Parti’nin 20 yılını inceleyecek

DP’li Şahinalp: Kamu Maliyesi Hasar ve Tespit Komisyonu, AK Parti’nin 20 yılını inceleyecek

Millet İttifakı'nın kazanması durumunda AK Parti’nin 20 yıllık dönemini incelemek için komisyon kuracaklarını açıklayan, Altılı Masa Kurumsal Reformlar... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T15:54+0300

2023-05-03T15:54+0300

2023-05-03T15:54+0300

2023 türkiye seçimleri

demokrat parti (dp)

millet ittifakı

altılı masa

türkiye varlık fonu

merkez bankası

kamu ihale kanunu

ihale

ak parti

suç duyurusu

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Millet İttifakı’nın, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde kurulmasını vadettiği Kamu Maliyesindeki Hasar ve Tespit Komisyonu’nun nasıl çalışacağının netleşti. Altılı Masa Kurumsal Reformlar Komisyonu üyesi Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, komisyonun kuruluş ve çalışma sürecine yönelik ayrıntıları anlattı.‘Hükümet kendinden sonrasını da ipotek etti’Hükümetin 20 yıllık ekonomi politikalarını eleştiren Demokrat Partili Şahinalp “İktidar tarafından 20 yılda delik deşik edilen kamu ihale sistemi, saydam olmayan özelleştirmeler ve KÖİ uygulamaları, hazinenin artan koşullu yükümlülükleri, Türkiye Varlık Fonu gibi paralel bütçe uygulamaları, Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan usullerle satılması, kamu maliyesini saydam olmayan yükler altına sokarken, mali disiplin bozuldu. İktidar, akıl ve bilim dışı politikalarla oluşturdukları faiz, kur, enflasyon sarmalından kurtulmanın yollarını yine kendilerine mahsus kur korumalı mevduat gibi aklı dışı yöntemlerle çözmeye çalışmakta, böylelikle kendilerinden sonraki dönemleri de ipotek altına almaktadır” ifadelerini kullandı.‘Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir komisyon kurulacak’Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda AK Parti döneminin mercek altına alınacağını belirten Şahinalp “Önümüzdeki dönemde parlamenter sistem başta olmak üzere adeta her alanda yeniden yapılandırmanın zorunlu hale geldiği ülkemizde usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle kamu maliyesinde oluşan hasarın, hızla ve eksiksiz olarak tespiti bir zorunluluk haline geldi. Cumhurbaşkanına bağlı, kamu kurumlarından seçilmiş denetim personeli ve uzmanlardan oluşan geçici bir özel inceleme ekibi oluşturulacak. Ekip, ilgili kurumlardan veri ve bilgi temini noktasında tam yetkiyle donatılacak. Özel inceleme ekibi usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle meydana gelen kamu zararlarını, riskleri ve açık gizli tüm yükümlülükleri sağlıklı verileri hızla ve eksiksiz tespit ederek cumhurbaşkanına raporlayacak” dedi.‘Tespitler hakkında suç duyurusunda bulunulacak’Komisyonun çalışmaları sonrasında yolsuzluk yada usulsüzlüklerin belirlenmesi durumunda yapılacaklar hakkında da bilgi veren DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp “Tespit edilen usulsüzlükler ve mevzuata aykırı durumlar, yolsuzlukları araştırmak ve soruşturmakla görevlendireceğimiz Devlet Denetleme Kurulunun TBMM yolsuzlukları araştırma komisyonunun ve bu yolla sayıştayın çalışmalarına önemli bir girdi sağlayacak. Hazırlanan raporlar cumhurbaşkanına verilecek, o da Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirecek. Daha sonra raporlar Meclis’e sevk edilecek ve yolsuzluklar komisyonu göreve çağrılacak. Sayıştay’a raporun bir örneği gelecek. Onlar da ilgili suçlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar” değerlendirmesini yaptı.

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2023

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demokrat parti (dp), millet ittifakı, altılı masa, türkiye varlık fonu, merkez bankası, kamu ihale kanunu, ihale, ak parti, suç duyurusu