DP’li Şahinalp: Kamu Maliyesi Hasar ve Tespit Komisyonu, AK Parti’nin 20 yılını inceleyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/dpli-sahinalp-kamu-maliyesi-hasar-ve-tespit-komisyonu-ak-partinin-20-yilini-inceleyecek-1070555005.html
DP’li Şahinalp: Kamu Maliyesi Hasar ve Tespit Komisyonu, AK Parti’nin 20 yılını inceleyecek
DP’li Şahinalp: Kamu Maliyesi Hasar ve Tespit Komisyonu, AK Parti’nin 20 yılını inceleyecek
Millet İttifakı'nın kazanması durumunda AK Parti’nin 20 yıllık dönemini incelemek için komisyon kuracaklarını açıklayan, Altılı Masa Kurumsal Reformlar... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T15:54+0300
2023-05-03T15:54+0300
2023 türkiye seçimleri
demokrat parti (dp)
millet ittifakı
altılı masa
türkiye varlık fonu
merkez bankası
kamu ihale kanunu
ihale
ak parti
suç duyurusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070554551_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_f1e66d0fc861ca885428ab0d47b8586e.jpg
Millet İttifakı’nın, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde kurulmasını vadettiği Kamu Maliyesindeki Hasar ve Tespit Komisyonu’nun nasıl çalışacağının netleşti. Altılı Masa Kurumsal Reformlar Komisyonu üyesi Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, komisyonun kuruluş ve çalışma sürecine yönelik ayrıntıları anlattı.‘Hükümet kendinden sonrasını da ipotek etti’Hükümetin 20 yıllık ekonomi politikalarını eleştiren Demokrat Partili Şahinalp “İktidar tarafından 20 yılda delik deşik edilen kamu ihale sistemi, saydam olmayan özelleştirmeler ve KÖİ uygulamaları, hazinenin artan koşullu yükümlülükleri, Türkiye Varlık Fonu gibi paralel bütçe uygulamaları, Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan usullerle satılması, kamu maliyesini saydam olmayan yükler altına sokarken, mali disiplin bozuldu. İktidar, akıl ve bilim dışı politikalarla oluşturdukları faiz, kur, enflasyon sarmalından kurtulmanın yollarını yine kendilerine mahsus kur korumalı mevduat gibi aklı dışı yöntemlerle çözmeye çalışmakta, böylelikle kendilerinden sonraki dönemleri de ipotek altına almaktadır” ifadelerini kullandı.‘Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir komisyon kurulacak’Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda AK Parti döneminin mercek altına alınacağını belirten Şahinalp “Önümüzdeki dönemde parlamenter sistem başta olmak üzere adeta her alanda yeniden yapılandırmanın zorunlu hale geldiği ülkemizde usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle kamu maliyesinde oluşan hasarın, hızla ve eksiksiz olarak tespiti bir zorunluluk haline geldi. Cumhurbaşkanına bağlı, kamu kurumlarından seçilmiş denetim personeli ve uzmanlardan oluşan geçici bir özel inceleme ekibi oluşturulacak. Ekip, ilgili kurumlardan veri ve bilgi temini noktasında tam yetkiyle donatılacak. Özel inceleme ekibi usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle meydana gelen kamu zararlarını, riskleri ve açık gizli tüm yükümlülükleri sağlıklı verileri hızla ve eksiksiz tespit ederek cumhurbaşkanına raporlayacak” dedi.‘Tespitler hakkında suç duyurusunda bulunulacak’Komisyonun çalışmaları sonrasında yolsuzluk yada usulsüzlüklerin belirlenmesi durumunda yapılacaklar hakkında da bilgi veren DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp “Tespit edilen usulsüzlükler ve mevzuata aykırı durumlar, yolsuzlukları araştırmak ve soruşturmakla görevlendireceğimiz Devlet Denetleme Kurulunun TBMM yolsuzlukları araştırma komisyonunun ve bu yolla sayıştayın çalışmalarına önemli bir girdi sağlayacak. Hazırlanan raporlar cumhurbaşkanına verilecek, o da Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirecek. Daha sonra raporlar Meclis’e sevk edilecek ve yolsuzluklar komisyonu göreve çağrılacak. Sayıştay’a raporun bir örneği gelecek. Onlar da ilgili suçlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar” değerlendirmesini yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070554551_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_4e13d0e159a5e118afebff86e6b40699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
demokrat parti (dp), millet ittifakı, altılı masa, türkiye varlık fonu, merkez bankası, kamu ihale kanunu, ihale, ak parti, suç duyurusu
demokrat parti (dp), millet ittifakı, altılı masa, türkiye varlık fonu, merkez bankası, kamu ihale kanunu, ihale, ak parti, suç duyurusu

DP’li Şahinalp: Kamu Maliyesi Hasar ve Tespit Komisyonu, AK Parti’nin 20 yılını inceleyecek

15:54 03.05.2023
© Fotoğraf : Demokrat Parti Bülent Şahinalp
Bülent Şahinalp - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Fotoğraf : Demokrat Parti
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Millet İttifakı'nın kazanması durumunda AK Parti’nin 20 yıllık dönemini incelemek için komisyon kuracaklarını açıklayan, Altılı Masa Kurumsal Reformlar Komisyonu üyesi Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp komisyonun her konuda inceleme yapacağını anlattı.
Millet İttifakı’nın, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde kurulmasını vadettiği Kamu Maliyesindeki Hasar ve Tespit Komisyonu’nun nasıl çalışacağının netleşti. Altılı Masa Kurumsal Reformlar Komisyonu üyesi Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, komisyonun kuruluş ve çalışma sürecine yönelik ayrıntıları anlattı.

‘Hükümet kendinden sonrasını da ipotek etti’

Hükümetin 20 yıllık ekonomi politikalarını eleştiren Demokrat Partili Şahinalp “İktidar tarafından 20 yılda delik deşik edilen kamu ihale sistemi, saydam olmayan özelleştirmeler ve KÖİ uygulamaları, hazinenin artan koşullu yükümlülükleri, Türkiye Varlık Fonu gibi paralel bütçe uygulamaları, Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan usullerle satılması, kamu maliyesini saydam olmayan yükler altına sokarken, mali disiplin bozuldu. İktidar, akıl ve bilim dışı politikalarla oluşturdukları faiz, kur, enflasyon sarmalından kurtulmanın yollarını yine kendilerine mahsus kur korumalı mevduat gibi aklı dışı yöntemlerle çözmeye çalışmakta, böylelikle kendilerinden sonraki dönemleri de ipotek altına almaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir komisyon kurulacak’

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda AK Parti döneminin mercek altına alınacağını belirten Şahinalp “Önümüzdeki dönemde parlamenter sistem başta olmak üzere adeta her alanda yeniden yapılandırmanın zorunlu hale geldiği ülkemizde usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle kamu maliyesinde oluşan hasarın, hızla ve eksiksiz olarak tespiti bir zorunluluk haline geldi. Cumhurbaşkanına bağlı, kamu kurumlarından seçilmiş denetim personeli ve uzmanlardan oluşan geçici bir özel inceleme ekibi oluşturulacak. Ekip, ilgili kurumlardan veri ve bilgi temini noktasında tam yetkiyle donatılacak. Özel inceleme ekibi usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle meydana gelen kamu zararlarını, riskleri ve açık gizli tüm yükümlülükleri sağlıklı verileri hızla ve eksiksiz tespit ederek cumhurbaşkanına raporlayacak” dedi.

‘Tespitler hakkında suç duyurusunda bulunulacak’

Komisyonun çalışmaları sonrasında yolsuzluk yada usulsüzlüklerin belirlenmesi durumunda yapılacaklar hakkında da bilgi veren DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp “Tespit edilen usulsüzlükler ve mevzuata aykırı durumlar, yolsuzlukları araştırmak ve soruşturmakla görevlendireceğimiz Devlet Denetleme Kurulunun TBMM yolsuzlukları araştırma komisyonunun ve bu yolla sayıştayın çalışmalarına önemli bir girdi sağlayacak. Hazırlanan raporlar cumhurbaşkanına verilecek, o da Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirecek. Daha sonra raporlar Meclis’e sevk edilecek ve yolsuzluklar komisyonu göreve çağrılacak. Sayıştay’a raporun bir örneği gelecek. Onlar da ilgili suçlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала