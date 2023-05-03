https://sputniknews.com.tr/20230503/daniil-medvedev-madrid-acika-son-16-turunda-veda-etti-1070520848.html
Daniil Medvedev, Madrid Açık'a son 16 turunda veda etti
Daniil Medvedev, Madrid Açık'a son 16 turunda veda etti
Tek erkeklerde dünya 3 numarası Daniil Medvedev, katıldığı Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndan son 16 turunda elendi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T00:07+0300
2023-05-03T00:07+0300
2023-05-03T00:07+0300
spor
ispanya
daniil medvedev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/14/1052959302_0:164:3041:1875_1920x0_80_0_0_76071ac3862e05d1ac37bbe09afabdb8.jpg
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvasının son 16 turunda, Rus Medvedev, vatandaşı dünya 121 numarası Aslan Karatsev ile karşılaştı.2021 Avustralya Açık yarı finalisti Karatsev, 1 saat 36 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.Karatsev, ABD'li Taylor Fritz ile Çinli Zhang Zhizhen arasındaki maçın galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/14/1052959302_161:0:2880:2039_1920x0_80_0_0_2f6de16a9d417b74d6e4df7e2adfd067.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, daniil medvedev
Daniil Medvedev, Madrid Açık'a son 16 turunda veda etti
Abone ol
Tek erkeklerde dünya 3 numarası Daniil Medvedev, katıldığı Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndan son 16 turunda elendi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvasının son 16 turunda, Rus Medvedev, vatandaşı dünya 121 numarası Aslan Karatsev ile karşılaştı.
2021 Avustralya Açık yarı finalisti Karatsev, 1 saat 36 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karatsev, ABD'li Taylor Fritz ile Çinli Zhang Zhizhen arasındaki maçın galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.