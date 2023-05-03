https://sputniknews.com.tr/20230503/daniil-medvedev-madrid-acika-son-16-turunda-veda-etti-1070520848.html

Daniil Medvedev, Madrid Açık'a son 16 turunda veda etti

Daniil Medvedev, Madrid Açık'a son 16 turunda veda etti

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Daniil Medvedev, katıldığı Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndan son 16 turunda elendi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ispanya

daniil medvedev

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvasının son 16 turunda, Rus Medvedev, vatandaşı dünya 121 numarası Aslan Karatsev ile karşılaştı.2021 Avustralya Açık yarı finalisti Karatsev, 1 saat 36 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.Karatsev, ABD'li Taylor Fritz ile Çinli Zhang Zhizhen arasındaki maçın galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

ispanya

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