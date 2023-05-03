Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuşma gerçekleştiriyor.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni Zigana Tüneli' açılış töreninde yaptığı konuşmada "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı Kemal ve saz arkadaşları tarihin tozlu raflarına atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı Kemal ve saz arkadaşları tarihin tozlu raflarına atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı Kemal ve saz arkadaşları tarihin tozlu raflarına atılacak

© Fotoğraf Erdoğan © Fotoğraf

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni Zigana Tüneli' açılış töreninde yaptığı konuşmada "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak" dedi.