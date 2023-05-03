https://sputniknews.com.tr/20230503/cumhurbaskani-erdogan-yeni-zigana-tuneli-acilis-toreninde-konusuyor-1070570963.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı Kemal ve saz arkadaşları tarihin tozlu raflarına atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı Kemal ve saz arkadaşları tarihin tozlu raflarına atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni Zigana Tüneli' açılış töreninde yaptığı konuşmada "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T18:08+0300
2023-05-03T18:08+0300
2023-05-03T18:22+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
trabzon
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuşma gerçekleştiriyor.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, trabzon, seçim
recep tayyip erdoğan, trabzon, seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı Kemal ve saz arkadaşları tarihin tozlu raflarına atılacak
18:08 03.05.2023 (güncellendi: 18:22 03.05.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni Zigana Tüneli' açılış töreninde yaptığı konuşmada "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuşma gerçekleştiriyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.
Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır.