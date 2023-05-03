Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla seçmene seslenmeye devam ediyor.



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşıma, 'En kısa video' notunu düştü. Kılıçdaroğlu videoda, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" ifadesini kullandı.