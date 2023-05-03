https://sputniknews.com.tr/20230503/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-bugun-dunden-daha-fakirsen-tek-sebebi-erdogan-1070576933.html
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan
Kılıçdaroğlu, paylaştığı son videoda, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" dedi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T20:38+0300
2023-05-03T20:38+0300
2023-05-03T20:38+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070507584_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db7f5ac3eecd7c752eb09321fba3a85c.jpg
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla seçmene seslenmeye devam ediyor.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşıma, 'En kısa video' notunu düştü. Kılıçdaroğlu videoda, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/kilicdaroglu-ve-babacandan-ortak-video-sampiyonlar-ligi-hazir-1070520941.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070507584_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b9b2ddabbcfdada6227c5f4e4fe6d42.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, twitter
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, twitter
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan
Abone ol
Kılıçdaroğlu, paylaştığı son videoda, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" dedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla seçmene seslenmeye devam ediyor.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşıma, 'En kısa video' notunu düştü. Kılıçdaroğlu videoda, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" ifadesini kullandı.