https://sputniknews.com.tr/20230503/chpnin-ysk-temsilcisi-icislerinin-yskdan-secim-verisi-isteme-talebi-yetki-gaspina-tesebbustur-1070573543.html

CHP’nin YSK temsilcisi: İçişleri'nin YSK’dan seçim verisi isteme talebi yetki gaspına teşebbüstür

CHP’nin YSK temsilcisi: İçişleri'nin YSK’dan seçim verisi isteme talebi yetki gaspına teşebbüstür

CHP’nin YSK temsilcisi Yakupoğlu, “Seçim kurullarının veri istemesi gereken kamu görevlileri ve merkezi idare, YSK’ya talimat veriyor. Bunun adı yetki gaspına... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T19:20+0300

2023-05-03T19:20+0300

2023-05-03T19:20+0300

akşam postasi

radyo

seçim

yüksek seçim kurulu (ysk)

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı’nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) aracılığıyla, YSK’dan seçim verileri istediğine ilişkin iddiaları CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Hadimi Yakupoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Dünkü toplantıda şöyle bir talep geldi. İçişleri Bakanlığ İller İdaresi Genel Müdürlüğü diyor ki, 'Bizim GAMER isimli kuruluşumuz var. Ulusal güvenliği sağlamakla görevlendirildi. Bir seçim takip modülü oluşturuldu bunun çalışması için verilere ihtiyacımız var. Türkiye geneli sandık bilgilerini, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını, yetmiyor ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke ismi, kodu ve sandık numarası ile seçmen sayılarının GAMER başkanlığına iletilmesini arz ederiz' diyor. Yani GAMER başkanlığı YSK’ya adeta talimat veriyor. Seçim kanununa göre seçim işleri seçim kurullarınca yürütülür. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri gecikmeden doğru olarak göndermeye mecburdur diyor. Seçim kurullarının veri istemesi gereken kamu görevlileri ve merkezi idare, YSK’ya talimat veriyor. Bunun adı yetki gaspına teşebbüstür. Bu YSK’da 3’e karşı 7 oyla reddedildi."YSK fabrika ayarlarına döndü

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radyo, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), içişleri bakanlığı