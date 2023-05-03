https://sputniknews.com.tr/20230503/chpnin-ysk-temsilcisi-icislerinin-yskdan-secim-verisi-isteme-talebi-yetki-gaspina-tesebbustur-1070573543.html
CHP’nin YSK temsilcisi: İçişleri'nin YSK’dan seçim verisi isteme talebi yetki gaspına teşebbüstür
CHP’nin YSK temsilcisi: İçişleri'nin YSK’dan seçim verisi isteme talebi yetki gaspına teşebbüstür
CHP’nin YSK temsilcisi Yakupoğlu, “Seçim kurullarının veri istemesi gereken kamu görevlileri ve merkezi idare, YSK’ya talimat veriyor. Bunun adı yetki gaspına... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T19:20+0300
2023-05-03T19:20+0300
2023-05-03T19:20+0300
akşam postasi
radyo
seçim
yüksek seçim kurulu (ysk)
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı’nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) aracılığıyla, YSK’dan seçim verileri istediğine ilişkin iddiaları CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Hadimi Yakupoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Dünkü toplantıda şöyle bir talep geldi. İçişleri Bakanlığ İller İdaresi Genel Müdürlüğü diyor ki, 'Bizim GAMER isimli kuruluşumuz var. Ulusal güvenliği sağlamakla görevlendirildi. Bir seçim takip modülü oluşturuldu bunun çalışması için verilere ihtiyacımız var. Türkiye geneli sandık bilgilerini, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını, yetmiyor ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke ismi, kodu ve sandık numarası ile seçmen sayılarının GAMER başkanlığına iletilmesini arz ederiz' diyor. Yani GAMER başkanlığı YSK’ya adeta talimat veriyor. Seçim kanununa göre seçim işleri seçim kurullarınca yürütülür. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri gecikmeden doğru olarak göndermeye mecburdur diyor. Seçim kurullarının veri istemesi gereken kamu görevlileri ve merkezi idare, YSK’ya talimat veriyor. Bunun adı yetki gaspına teşebbüstür. Bu YSK’da 3’e karşı 7 oyla reddedildi."YSK fabrika ayarlarına döndü
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radyo, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), içişleri bakanlığı
radyo, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), içişleri bakanlığı
CHP’nin YSK temsilcisi: İçişleri'nin YSK’dan seçim verisi isteme talebi yetki gaspına teşebbüstür
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CHP’nin YSK temsilcisi Yakupoğlu, “Seçim kurullarının veri istemesi gereken kamu görevlileri ve merkezi idare, YSK’ya talimat veriyor. Bunun adı yetki gaspına teşebbüstür. Bu YSK’da 3’e karşı 7 oyla reddedildi” dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) aracılığıyla, YSK’dan seçim verileri istediğine ilişkin iddiaları CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Hadimi Yakupoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Dünkü toplantıda şöyle bir talep geldi. İçişleri Bakanlığ İller İdaresi Genel Müdürlüğü diyor ki, 'Bizim GAMER isimli kuruluşumuz var. Ulusal güvenliği sağlamakla görevlendirildi. Bir seçim takip modülü oluşturuldu bunun çalışması için verilere ihtiyacımız var. Türkiye geneli sandık bilgilerini, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını, yetmiyor ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke ismi, kodu ve sandık numarası ile seçmen sayılarının GAMER başkanlığına iletilmesini arz ederiz' diyor. Yani GAMER başkanlığı YSK’ya adeta talimat veriyor. Seçim kanununa göre seçim işleri seçim kurullarınca yürütülür. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri gecikmeden doğru olarak göndermeye mecburdur diyor. Seçim kurullarının veri istemesi gereken kamu görevlileri ve merkezi idare, YSK’ya talimat veriyor. Bunun adı yetki gaspına teşebbüstür. Bu YSK’da 3’e karşı 7 oyla reddedildi."
YSK fabrika ayarlarına döndü
"YSK 2018 yılında yapılmış olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesindeki karar ve genelgeleri şablon alarak bu seçim sürecini başlattı. 2019’daki seçimlerdeki tartışmalı kararlar bir kenara atıldı. YSK fabrika ayarlarına dönmüş oldu. Seçim güvenliğini sekteye uğratacak herhangi bir karar alınmadı. Mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, Suriyeli seçmen yok. Çalışan binlerce kişi var. Seçim sonuçlarını en güvenilir şekilde yansıtmak için herkes elinden geleni yapıyor. Tek yapmamız gereken sandığa gitmek ve sandığın başında olmak."