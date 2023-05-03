https://sputniknews.com.tr/20230503/cekyada-turkiyedeki-cumhurbaskani-ve-milletvekili-secimleri-icin-oy-verme-islemi-basladi-1070574140.html
Çekya’da Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Çekya’da Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Çekya’da yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenler, Türkiye’de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanıyor. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T19:54+0300
2023-05-03T19:54+0300
2023-05-03T19:55+0300
2023 türkiye seçimleri
çekya
egemen bağış
oy
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Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, ülkedeki seçmenlerin 7 Mayıs’a kadar 5 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde Prag’daki yeni büyükelçilik binasında demokratik görevlerini yerine getirebileceklerini söyledi.Bağış, "Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse de milletvekili seçimlerinde gönül verdikleri partilere oylarını verebilmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladık. Artık söz milletimizin. Tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya bekliyoruz." dedi."Almanya gibi Çekya'ya komşu ülkelerin Prag’a yakın bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın da oy kullanmak için Prag’a gelebilecekleri bilinciyle son 2 gün yani 6 ve 7 Mayıs günlerinde aynı anda iki sandıkta oy kullanma işlemi yapılabilecek." ifadelerini kullanan Bağış, şu ana kadar 300’e yakın vatandaşın oylarını kullandığını, yaptıkları hazırlıklar sonucunda sürecin sorunsuz ve şeffaf olarak ilerlediğini sözlerine ekledi.
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Çekya’da Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
19:54 03.05.2023 (güncellendi: 19:55 03.05.2023) Abone ol
Çekya’da yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenler, Türkiye’de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanıyor.
Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, ülkedeki seçmenlerin 7 Mayıs’a kadar 5 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde Prag’daki yeni büyükelçilik binasında demokratik görevlerini yerine getirebileceklerini söyledi.
Bağış, "Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse de milletvekili seçimlerinde gönül verdikleri partilere oylarını verebilmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladık. Artık söz milletimizin. Tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya bekliyoruz." dedi.
"Almanya gibi Çekya'ya komşu ülkelerin Prag’a yakın bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın da oy kullanmak için Prag’a gelebilecekleri bilinciyle son 2 gün yani 6 ve 7 Mayıs günlerinde aynı anda iki sandıkta oy kullanma işlemi yapılabilecek." ifadelerini kullanan Bağış, şu ana kadar 300’e yakın vatandaşın oylarını kullandığını, yaptıkları hazırlıklar sonucunda sürecin sorunsuz ve şeffaf olarak ilerlediğini sözlerine ekledi.