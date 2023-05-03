Çanakkale'de farklı siyasi görüşteki gruplar arasında kavga: 4 kişi yaralandı

"Ne ilimizde ne ülkemizde şiddete izin vermeyeceğimizi ısrarla bildiriyor, bu ve bunun gibi olayları şiddetle telin ediyoruz. Bunun ötesinde, her fırsatta olur olmaz yerde sandık güvenliğini dile getirenlerin, bugüne kadar sandıklarla ilgili hiçbir problem yaşamamasına rağmen her gün bu minvalde açıklama yapanların, sandık güvenliğiyle ilgili neyi kastettiklerini gayet net görüyoruz. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu güvenlikleri sağlamak için bu tip yöntemlere başvuracaklar. Ancak şunu bilmelidirler ki biz Çanakkale olarak büyük savaşlara sahne olmuş topraklarda barışın temsilcileriyiz. Aklıselimin, iyi niyetin, hoşgörünün temsilcileriyiz. Ne burada ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde buna izin vermeyiz. Ben yaralanan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Aldıkları darbeler büyük. Doktorlardan aldığımız bilgi, bu gece müşahede altında kalacaklardır. İnşallah onarılamaz sonuçlarla karşılaşmayız. Emniyet teşkilatımızın da bu gece gereğini yapacağını biliyoruz. Konu adli makamlara intikal ediyor. Ben, partilim veya partilim olmayan, bu olaydan etkilenen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Şiddete şiddet bizim tasvip edeceğimiz, hoş göreceğimiz bir şey değildir. Bunun gereği devlet görevlilerinin işidir. Onlar da görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Hiçbir şüphemiz yok. Tüm adaylara, özellikle cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bu milleti germeyin. Buna hakkınız yok. Üç koltuk için olmayacak yerlere olmayacak tavizler vermeyin. Bu millete bunu yapmaya hakkınız yok."