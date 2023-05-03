Çanakkale'de farklı siyasi görüşteki gruplar arasında kavga: 4 kişi yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi yapılaşmaya açılacak mı?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/canakkalede-farkli-siyasi-gorusteki-gruplar-arasinda-kavga-4-kisi-yaralandi-1070526168.html
Çanakkale'de farklı siyasi görüşteki gruplar arasında kavga: 4 kişi yaralandı
Çanakkale'de farklı siyasi görüşteki gruplar arasında kavga: 4 kişi yaralandı
Çanakkale'de bir kahvehanede farklı siyasi görüşe sahip iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T07:10+0300
2023-05-03T07:10+0300
2023 türkiye seçimleri
çanakkale
türkiye
siyasi parti
anlaşmazlık
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070525797_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5b2a2b68eab685657c2ee2eafa1fd586.jpg
İl merkezindeki kahvehanede oturan vatandaşlar, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili adayı Adile Yalçın ile sohbet etti.Yalçın'ın selamlaşmak istediği bir kişi, kendisinin prensip gereği bayanlarla tokalaşmadığını belirtmesi üzerine tartışma yaşandı.Tartışma, araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi.Bunun ardından kahvehaneye gelen ve Yeşil Sol Parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki vatandaşları darbetti.Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralılardan Mustafa Kılıç, yaşanan olayı şöyle anlattı:Gelenlerin burada slogan atıp barış istediklerini belirttiğini vurgulayan Kılıç, "Ben de 'Barış isteyenler böyle mi yapar? Siz kendinizi topluma kabullendirmek istiyorsunuz. Bu şekilde mi kabullenir insanlar' dedim. Oradaki sorunları kaba kuvvetle çözmeye çalışıyorlar. Biz hangi devirdeyiz. Kaba kuvvetle şimdiye kadar ne çözülmüş ki. Darbedilen bir arkadaşımız Kürt. Ben Türk'üm. Aramızda ayrı gayrımız yok. Biz bu insanlarla 10 yıldır iç içeyiz. Birbirimizi tanıyoruz. Ama onlar içlerinde biriktirmişler biriktirmişler, seçim arifesinde geldiler gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Hepsinden de şikayetçiyim, hakkımı da savunacağım." diye konuştu.Kavgada yaralanan vatandaşları ziyarete giden AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı Ayhan Gider ise hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan bu tür olayları tasvip etmediklerini söyledi.Yaşanan bu olayın Çanakkale'ye de Türkiye'ye de yakışmayan bir olay olduğunu belirten Gider, şunları kaydetti:Ayhan Gider, bu ve bunun gibi saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Gider'e, hastane ziyaretinde, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da eşlik etti.
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070525797_211:0:1411:900_1920x0_80_0_0_8a55a5761da061c1934b6be71c1798f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çanakkale, türkiye, siyasi parti, anlaşmazlık, kavga
çanakkale, türkiye, siyasi parti, anlaşmazlık, kavga

Çanakkale'de farklı siyasi görüşteki gruplar arasında kavga: 4 kişi yaralandı

07:10 03.05.2023
© AAÇanakkale'de bir kahvehanede farklı siyasi görüşe sahip iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.
Çanakkale'de bir kahvehanede farklı siyasi görüşe sahip iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Çanakkale'de bir kahvehanede farklı siyasi görüşe sahip iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.
İl merkezindeki kahvehanede oturan vatandaşlar, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili adayı Adile Yalçın ile sohbet etti.
Yalçın'ın selamlaşmak istediği bir kişi, kendisinin prensip gereği bayanlarla tokalaşmadığını belirtmesi üzerine tartışma yaşandı.
Tartışma, araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi.
Bunun ardından kahvehaneye gelen ve Yeşil Sol Parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki vatandaşları darbetti.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Mustafa Kılıç, yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Kahvede otururken Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı geldi. Herkesin masasını gezdi. Bizim de masamıza geldi. Tokalaşmak istedi. Ben 'bayanlarla tokalaşmıyorum' dedim. 'Tamam' dedi. Hoş karşıladı. Bizden oy istedi. Ben AK Parti'li olduğumu söyledim, o ana kadar herhangi bir şey yoktu. Sonra bir başkası geldi, ortalığı karıştırdılar. İlk arbedede üç, dört kişi saldırdılar. Polisler geldi ortalık sakindi. İkinci defa ise üç, dört arabayla 20-25 kişilik grup geldi. Bize sorgusuz saldırdılar. Bizi bu hale getirdiler."
Gelenlerin burada slogan atıp barış istediklerini belirttiğini vurgulayan Kılıç, "Ben de 'Barış isteyenler böyle mi yapar? Siz kendinizi topluma kabullendirmek istiyorsunuz. Bu şekilde mi kabullenir insanlar' dedim. Oradaki sorunları kaba kuvvetle çözmeye çalışıyorlar. Biz hangi devirdeyiz. Kaba kuvvetle şimdiye kadar ne çözülmüş ki. Darbedilen bir arkadaşımız Kürt. Ben Türk'üm. Aramızda ayrı gayrımız yok. Biz bu insanlarla 10 yıldır iç içeyiz. Birbirimizi tanıyoruz. Ama onlar içlerinde biriktirmişler biriktirmişler, seçim arifesinde geldiler gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Hepsinden de şikayetçiyim, hakkımı da savunacağım." diye konuştu.
Kavgada yaralanan vatandaşları ziyarete giden AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı Ayhan Gider ise hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan bu tür olayları tasvip etmediklerini söyledi.
Yaşanan bu olayın Çanakkale'ye de Türkiye'ye de yakışmayan bir olay olduğunu belirten Gider, şunları kaydetti:
"Biz seçim sürecinin güvenlik ve huzur içerisinde geçmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu akşam Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayının bir kahve ziyaretinde 4 tane vatandaşımız gerek siyasi fikirlerinden gerekse dini saiklerle el sıkmamışlar. Teşekkür ederek, olayı sonuçlandırmak istemişler. Ancak orada grubun içindeki bir kişinin önce sözlü saldırısına daha sonra fiziksel saldırısına maruz kalmışlardır. Olay bu kadarla da kalmamış bu kişiler kahveden uzaklaştıktan sonra 25-30 kişi toplanarak, tekrar kahveye baskın vermişlerdir. Biz, siyaset ve şiddetin, yan yana dile getirilebilecek iki olgu olmadığını biliyoruz. Siyaset şiddet dışıdır. Şiddet siyaset dışıdır. Ne yazık ki bu konjonktürde, bu tip şiddet eğilimli arkadaşlar, öncelikle yanlarında gezdikleri adayın ve partinin sorumluluğundadırlar."
Ayhan Gider, bu ve bunun gibi saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne ilimizde ne ülkemizde şiddete izin vermeyeceğimizi ısrarla bildiriyor, bu ve bunun gibi olayları şiddetle telin ediyoruz. Bunun ötesinde, her fırsatta olur olmaz yerde sandık güvenliğini dile getirenlerin, bugüne kadar sandıklarla ilgili hiçbir problem yaşamamasına rağmen her gün bu minvalde açıklama yapanların, sandık güvenliğiyle ilgili neyi kastettiklerini gayet net görüyoruz. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu güvenlikleri sağlamak için bu tip yöntemlere başvuracaklar. Ancak şunu bilmelidirler ki biz Çanakkale olarak büyük savaşlara sahne olmuş topraklarda barışın temsilcileriyiz. Aklıselimin, iyi niyetin, hoşgörünün temsilcileriyiz. Ne burada ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde buna izin vermeyiz. Ben yaralanan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Aldıkları darbeler büyük. Doktorlardan aldığımız bilgi, bu gece müşahede altında kalacaklardır. İnşallah onarılamaz sonuçlarla karşılaşmayız. Emniyet teşkilatımızın da bu gece gereğini yapacağını biliyoruz. Konu adli makamlara intikal ediyor. Ben, partilim veya partilim olmayan, bu olaydan etkilenen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Şiddete şiddet bizim tasvip edeceğimiz, hoş göreceğimiz bir şey değildir. Bunun gereği devlet görevlilerinin işidir. Onlar da görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Hiçbir şüphemiz yok. Tüm adaylara, özellikle cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bu milleti germeyin. Buna hakkınız yok. Üç koltuk için olmayacak yerlere olmayacak tavizler vermeyin. Bu millete bunu yapmaya hakkınız yok."
Gider'e, hastane ziyaretinde, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da eşlik etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала