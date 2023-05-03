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Bungalov otel satışları geçen yıla göre yüzde 400 arttı
Bungalov otel satışları geçen yıla göre yüzde 400 arttı
Sektör temsilcilerinden alınan verilere göre 2023ilkbahar için bungalov otel satışlarındaki artış, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 400'e ulaştı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 yılı ilkbahar için bungalov otel satışlarındaki artış geçen yıla göre yüzde 400'e ulaştı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun.com Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık "Bungalov oteller özelinde talep artışı çok normal. Çünkü şehir hayatına küçük bir ara vererek dinlenmek isteyen kişiler doğa içindeki tesislere yöneliyor. Bu da bungalov otel satışlarının artmasını sağlıyor. Doğa içinde tatil yapmak popülerleştiği için bungalov satışlarındaki artışların devam etmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.
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bungalov, otel, enuygun, tatil, turizm
bungalov, otel, enuygun, tatil, turizm

Bungalov otel satışları geçen yıla göre yüzde 400 arttı

11:28 03.05.2023
© AABungalov otel
Bungalov otel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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Sektör temsilcilerinden alınan verilere göre 2023ilkbahar için bungalov otel satışlarındaki artış, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 400'e ulaştı.
2023 yılı ilkbahar için bungalov otel satışlarındaki artış geçen yıla göre yüzde 400'e ulaştı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun.com Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık "Bungalov oteller özelinde talep artışı çok normal. Çünkü şehir hayatına küçük bir ara vererek dinlenmek isteyen kişiler doğa içindeki tesislere yöneliyor. Bu da bungalov otel satışlarının artmasını sağlıyor. Doğa içinde tatil yapmak popülerleştiği için bungalov satışlarındaki artışların devam etmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.
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