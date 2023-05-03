Bulgaristan'da maratoncudan bilimsel deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi yapılaşmaya açılacak mı?
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230503/bulgaristanda-maratoncudan-bilimsel-deney-17-gun-cam-kafeste-yasayacak-1070536043.html
Bulgaristan'da maratoncudan bilimsel deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak
Bulgaristan'da maratoncudan bilimsel deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak
Bulgaristan'da Maratoncu Krasi Georgiev, ‘Şehrin Kalbinde Geçen Zamanla Baş Başa’ adlı bilimsel deney kapsamında Sofya Ulusal Kültür Sarayı (NDK) önünde... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T11:42+0300
2023-05-03T11:42+0300
multimedya
bulgaristan
maraton
kafes
cam
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070534755_0:145:797:593_1920x0_80_0_0_c5857afb333d1fed20adc952eeb369bf.jpg
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070534755_0:55:797:652_1920x0_80_0_0_d846688f0d175caf4c5639a60b8a4c4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bulgaristan, maraton, kafes, cam, fotoğraf, фото
bulgaristan, maraton, kafes, cam, fotoğraf, фото

Bulgaristan'da maratoncudan bilimsel deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak

11:42 03.05.2023
Abone olTelegram
Bulgaristan'da Maratoncu Krasi Georgiev, ‘Şehrin Kalbinde Geçen Zamanla Baş Başa’ adlı bilimsel deney kapsamında Sofya Ulusal Kültür Sarayı (NDK) önünde kurulan üç tarafı cam olan kafeste dünya ile tüm ilişkisini keserek 17 gün yaşayacak.
© Instagram/Krasse GueorguievGeorgiev, Sofya Ulusal Kültür Sarayı önünde kurulan küp şeklinde 2.5 metre yükseklikteki kafeste sadece bir koşu patikası ve uyuyabileceği bir yatağa sahip. Şehrin Kalbinde Geçen Zamanla Baş Başa adlı bilimsel deney kapsamında uzmanlar, Georgiev’in sağlık ve psikolojik değişimlerini inceleyecek.
Bulgaristan'da maratoncudan deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak - Sputnik Türkiye
1/5
© Instagram/Krasse Gueorguiev
Georgiev, Sofya Ulusal Kültür Sarayı önünde kurulan küp şeklinde 2.5 metre yükseklikteki kafeste sadece bir koşu patikası ve uyuyabileceği bir yatağa sahip. Şehrin Kalbinde Geçen Zamanla Baş Başa adlı bilimsel deney kapsamında uzmanlar, Georgiev’in sağlık ve psikolojik değişimlerini inceleyecek.
© stuklenatakletka.comDeneyin başlıca amacı, Kovid-19 salgını sonrası toplumdaki yabancılaşma ve soyutlaşma takıntıları ile ardından oluşan fobilerin incelenmesi olarak belirlendi. Georgiev’in kafeste geçirdiği zaman ‘https://stuklenatakletka.com’ adresinden canlı izlenebiliyor.
Bulgaristan'da maratoncudan deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak - Sputnik Türkiye
2/5
© stuklenatakletka.com
Deneyin başlıca amacı, Kovid-19 salgını sonrası toplumdaki yabancılaşma ve soyutlaşma takıntıları ile ardından oluşan fobilerin incelenmesi olarak belirlendi. Georgiev’in kafeste geçirdiği zaman ‘https://stuklenatakletka.com’ adresinden canlı izlenebiliyor.
© Instagram/Krasse GueorguievBilimsel deney kapsamında sponsor ve bağışlardan toplanacak para, uyuşturucuya, sanal oyunlara, kumar gibi faktörlere karşı bağımlılıkların önlenmesine yönelik bir projeye yatırılacak. Maratoncu Georgiev gönüllü olarak 27 Nisan'da girdiği camlı kafesten 14 Mayıs’ta çıkacak.
Bulgaristan'da maratoncudan deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak - Sputnik Türkiye
3/5
© Instagram/Krasse Gueorguiev
Bilimsel deney kapsamında sponsor ve bağışlardan toplanacak para, uyuşturucuya, sanal oyunlara, kumar gibi faktörlere karşı bağımlılıkların önlenmesine yönelik bir projeye yatırılacak. Maratoncu Georgiev gönüllü olarak 27 Nisan'da girdiği camlı kafesten 14 Mayıs’ta çıkacak.
© stuklenatakletka.comMaraton koşucusu, diyetisyen, spor antrenörü ve akademik öğretim üyesi olan Georgiev, ‘ultra maraton’ olarak bilinen uzunluğu 200 kilometreyi aşan güzergahlarda başarılı sonuçlar elde eden bir sporcu olarak biliniyor. Georgiev, devam eden spor kariyerinde çeşitli ülkelerde 42 kilometrelik 60 maratona ve 100 kilometreden uzun güzergahı bulunan 30 ultra maratona katıldı.
Bulgaristan'da maratoncudan deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak - Sputnik Türkiye
4/5
© stuklenatakletka.com
Maraton koşucusu, diyetisyen, spor antrenörü ve akademik öğretim üyesi olan Georgiev, ‘ultra maraton’ olarak bilinen uzunluğu 200 kilometreyi aşan güzergahlarda başarılı sonuçlar elde eden bir sporcu olarak biliniyor. Georgiev, devam eden spor kariyerinde çeşitli ülkelerde 42 kilometrelik 60 maratona ve 100 kilometreden uzun güzergahı bulunan 30 ultra maratona katıldı.
© stuklenatakletka.comKoşu patikada 36 saatlik farklı bir formatı başarıyla tamamlayan Georgiev, bir ultra maratonda 15 günde 3 ülkeden geçen güzergahta 1200 kilometre koştu.
Bulgaristan'da maratoncudan deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak - Sputnik Türkiye
5/5
© stuklenatakletka.com
Koşu patikada 36 saatlik farklı bir formatı başarıyla tamamlayan Georgiev, bir ultra maratonda 15 günde 3 ülkeden geçen güzergahta 1200 kilometre koştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала