Bulgaristan'da maratoncudan bilimsel deney: 17 gün cam kafeste yaşayacak

Maraton koşucusu, diyetisyen, spor antrenörü ve akademik öğretim üyesi olan Georgiev, ‘ultra maraton’ olarak bilinen uzunluğu 200 kilometreyi aşan güzergahlarda başarılı sonuçlar elde eden bir sporcu olarak biliniyor. Georgiev, devam eden spor kariyerinde çeşitli ülkelerde 42 kilometrelik 60 maratona ve 100 kilometreden uzun güzergahı bulunan 30 ultra maratona katıldı.