https://sputniknews.com.tr/20230503/borsada-sert-dusus-1070552793.html

Borsada sert düşüş

Borsada sert düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4.2 düşerek 4.316 puana kadar geriledi 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T14:11+0300

2023-05-03T14:11+0300

2023-05-03T14:11+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

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Borsa İstanbul'da son günlerde etkili olan satış baskısı bugün de devam etti. TSİ 12.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 4.2'lik düşüşle 4.316 puana geriledi.BIST 100 aslında açılışta yüzde 0.2 değer kazanmıştı. Ancak kısa sürede yönünü aşağı çevirdi. Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 43.68 ile beklentilerin altında kalması düşüşü durdurmadı.Bankacılık endeksinde de düşüş ABD'deki davada mahkemenin Halkbank'ı haklı bulmasına rağmen yüzde 2.8'i buldu.Analistler Fed'den gelebilecek olası 'şahin' açıklamaların risk iştahını düşürdüğünü, bunun yanında yaklaşan seçimlere yönelik belirsizliklerin de gerilemede etkili olduğunu belirtti.Bugünkü düşüşle beraber BIST 100 son 5 günde yüzde 11'lik gerileme kaydetti.

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