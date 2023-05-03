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https://sputniknews.com.tr/20230503/bati-akdenizden-4-ayda-1-milyar-dolara-yakin-ihracat-yapildi-1070533618.html
Batı Akdeniz'den 4 ayda 1 milyar dolara yakın ihracat yapıldı
Batı Akdeniz'den 4 ayda 1 milyar dolara yakın ihracat yapıldı
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nden 1 Ocak-30 Nisan döneminde yurt dışına 886 milyon 248 bin 210 dolarlık ürün satıldı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T11:23+0300
2023-05-03T11:23+0300
ekonomi
ihracat
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Birliğin 4 aylık ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,99 azalış olduğunu belirtti.Yaş meyve sebze sektörünün 77,9 milyon dolarla 2022'nin Nisan ayına göre ihracatını yüzde 10,58 artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Maden ve metaller sektörüne bakıldığında, doğal taş ağırlıklı ihracat rakamlarının 36 milyon dolara ulaştığı görüldü. Yaşanan yüzde 32 oranındaki kayba rağmen geçen hafta gerçekleşen Marble İzmir Fuarı'nda özellikle Çinli alıcıların Türk doğal taşına ilgisi sektörün geleceği adına olumlu karşılandı." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, doğal taş ihracatının gelecek dönemde ivme kazanmasını beklediklerini bildirdi.Yaş meyve sebze sektörünün 4 aylık ihracatının 344 milyon 246 bin 584 dolar olarak gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"İkinci sırada yer alan maden sektöründen 4 aylık süreçte 132 milyon 294 bin 977 dolarlık ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında ise 93,1 milyon dolar ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yer aldı. Dördüncü sırada yer alan kimya sektörü ise 4 aylık süreçte ihracatını yüzde 13,73 artırarak 85,4 milyon dolara ulaştırdı. Ağaç mamulleri ve orman ürünleriyle kimya sektörünün ihracatı dördüncü ayın sonu itibarıyla 100 milyon dolara yaklaştı. Mayıs ayı içinde iki sektörümüzün de ihracatının 100 milyon doları geride bırakması bekleniyor."En fazla ihracat Rusya'yaBölgeden 1 Ocak-30 Nisan döneminde toplam 886 milyon 248 bin 210 dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Birliğimizin 4 aylık ihracatının ülkelere dağılımına bakıldığında, Rusya ilk, Almanya ikinci, Çin üçüncü sırada yer aldı. Rusya'ya 78,7 milyon dolar, Almanya'ya 60,6 milyon dolar, Çin'e ise 54,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti." bilgisini verdi.
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ihracat

Batı Akdeniz'den 4 ayda 1 milyar dolara yakın ihracat yapıldı

11:23 03.05.2023
© AAihracat
ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nden 1 Ocak-30 Nisan döneminde yurt dışına 886 milyon 248 bin 210 dolarlık ürün satıldı.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Birliğin 4 aylık ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,99 azalış olduğunu belirtti.
Yaş meyve sebze sektörünün 77,9 milyon dolarla 2022'nin Nisan ayına göre ihracatını yüzde 10,58 artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Maden ve metaller sektörüne bakıldığında, doğal taş ağırlıklı ihracat rakamlarının 36 milyon dolara ulaştığı görüldü. Yaşanan yüzde 32 oranındaki kayba rağmen geçen hafta gerçekleşen Marble İzmir Fuarı'nda özellikle Çinli alıcıların Türk doğal taşına ilgisi sektörün geleceği adına olumlu karşılandı." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, doğal taş ihracatının gelecek dönemde ivme kazanmasını beklediklerini bildirdi.
Yaş meyve sebze sektörünün 4 aylık ihracatının 344 milyon 246 bin 584 dolar olarak gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"İkinci sırada yer alan maden sektöründen 4 aylık süreçte 132 milyon 294 bin 977 dolarlık ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında ise 93,1 milyon dolar ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yer aldı. Dördüncü sırada yer alan kimya sektörü ise 4 aylık süreçte ihracatını yüzde 13,73 artırarak 85,4 milyon dolara ulaştırdı. Ağaç mamulleri ve orman ürünleriyle kimya sektörünün ihracatı dördüncü ayın sonu itibarıyla 100 milyon dolara yaklaştı. Mayıs ayı içinde iki sektörümüzün de ihracatının 100 milyon doları geride bırakması bekleniyor."

En fazla ihracat Rusya'ya

Bölgeden 1 Ocak-30 Nisan döneminde toplam 886 milyon 248 bin 210 dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Birliğimizin 4 aylık ihracatının ülkelere dağılımına bakıldığında, Rusya ilk, Almanya ikinci, Çin üçüncü sırada yer aldı. Rusya'ya 78,7 milyon dolar, Almanya'ya 60,6 milyon dolar, Çin'e ise 54,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti." bilgisini verdi.
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