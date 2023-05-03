https://sputniknews.com.tr/20230503/bakan-cavusoglu-suriye-ile-bakanlar-duzeyinde-toplanti-10-mayista-olabilir-1070531093.html
Bakan Çavuşoğlu: Suriye ile bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir
Bakan Çavuşoğlu: Suriye ile bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T10:22+0300
2023-05-03T10:22+0300
2023-05-03T10:54+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
suriye
sudan
tahliye
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ile bakanlar düzeyinde toplantının 10 Mayıs'ta olabileceğini açıkladı.NTV canlı yayınında konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:'Fransa'yı uyardık'Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Marsilya'da 'PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla' ilgili Fransa'yı uyardıklarını söyledi.'Hava sahamızı kapadık'Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Teröristler için Nemesis anıtının yapılması) Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230430/urdunde-suriye-zirvesi-1070385345.html
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, suriye, sudan, tahliye
mevlüt çavuşoğlu, türkiye, suriye, sudan, tahliye
Bakan Çavuşoğlu: Suriye ile bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir
10:22 03.05.2023 (güncellendi: 10:54 03.05.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ile bakanlar düzeyinde toplantının 10 Mayıs'ta olabileceğini açıkladı.
NTV canlı yayınında konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.
Sudan'dan bugüne kadar 2061 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 763'ü kendi vatandaşımız. Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Bundan sonra Port Sudan üzerinden vatandaşlarımızı getirmeyi düşünüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak. Risk alamayız, geçici olarak Port Sudan'a taşıyacağız.
'Fransa'yı uyardık'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Marsilya'da 'PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla' ilgili Fransa'yı uyardıklarını söyledi.
'Hava sahamızı kapadık'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Teröristler için Nemesis anıtının yapılması) Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık" dedi.