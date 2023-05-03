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SON DAKİKA | Ukrayna'dan Kremlin’e saldırı girişimi
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Bahçeli: Milliyetçiliği istismar etmeye heves edenlere fırsat verilmeyecek
Bahçeli: Milliyetçiliği istismar etmeye heves edenlere fırsat verilmeyecek
MHP lideri Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahsurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri dün alet olmamış, bugün de ortak olmayacak, nitekim zillete mesafeli tavrını mutlaka koruyacaklardır" paylaşımında bulundu.Bahçeli paylaşımında şunları kaydetti: "Geldiğimiz bu aşamada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret planlarına malzeme yapmaya heves eden kozmopolit, köksüz, kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir.Bu duygu ve düşüncelerle, Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944’ün tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."
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devlet bahçeli, seçim, türkiye
devlet bahçeli, seçim, türkiye

Bahçeli: Milliyetçiliği istismar etmeye heves edenlere fırsat verilmeyecek

13:23 03.05.2023
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - EMİR ERTEN - HÜSEYİN SAMET ÖKSÜZ-Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - EMİR ERTEN - HÜSEYİN SAMET ÖKSÜZ-
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MHP lideri Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret planlarına malzeme yapmaya heves eden kozmopolit, köksüz, kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir" açıklamasında bulundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahsurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri dün alet olmamış, bugün de ortak olmayacak, nitekim zillete mesafeli tavrını mutlaka koruyacaklardır" paylaşımında bulundu.
Bahçeli paylaşımında şunları kaydetti: "Geldiğimiz bu aşamada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret planlarına malzeme yapmaya heves eden kozmopolit, köksüz, kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944’ün tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."
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