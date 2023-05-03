https://sputniknews.com.tr/20230503/avustralyada-kayip-kisinin-kalintilari-timsahin-midesinden-cikti-1070549823.html
Avustralya'da kayıp kişinin kalıntıları timsahın midesinden çıktı
Avustralya'da kayıp kişinin kalıntıları timsahın midesinden çıktı
Avustralya’da bir timsahın midesinde, balık tutarken kaybolan 65 yaşındaki Kevin Darmody’a ait kalıntılar bulundu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:39+0300
2023-05-03T13:39+0300
2023-05-03T13:39+0300
yaşam
avustralya
timsah
hayvan
ölü
balıkçı
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Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Kennedy's Bend kamp alanında cumartesi günü arkadaşlarıyla balık tutarken kaybolan Kevin Darmody’nin timsah saldırısına uğradığı ortaya çıktı.Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede 2 gündür süren aramalar sonucunda nehirdeki 4.1 ve 2.8 metre uzunluğundaki iki timsahın öldürüldüğü ve bir timsahın midesinde Darmody’nin cansız bedenine ait kalıntıların bulunduğu belirtildi.Yaşlı adamın kayıp olduğunu polise bildiren arkadaşları polise verdiği ifadede, timsah saldırısını görmediklerini ancak bağırma ve suya düşme sesi duyduklarını söyledi. John Peiti yaptığı açıklamada, çığlık seslerini duyar duymaz aşağıya koştuğunu ancak Dormady’den hiçbir iz bulamadığını ifade etti.38 yılda 12 kişi timsahlara yem oldu Yerel kaynaklara göre Queensland'de 1985'ten bu yana timsah saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti. Queensland'in Hinchinbrook Adası'nda 2021'de bir balıkçı timsah saldırısı sonucu ölmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230503/kosucuyu-olduren-ayiya-idam-talebi-hayvan-haklari-savunuculari-harekete-gecti-karar-askiya-alindi--1070531543.html
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avustralya, timsah, hayvan, ölü, balıkçı
avustralya, timsah, hayvan, ölü, balıkçı
Avustralya'da kayıp kişinin kalıntıları timsahın midesinden çıktı
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Avustralya’da bir timsahın midesinde, balık tutarken kaybolan 65 yaşındaki Kevin Darmody’a ait kalıntılar bulundu.
Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Kennedy's Bend kamp alanında cumartesi günü arkadaşlarıyla balık tutarken kaybolan Kevin Darmody’nin timsah saldırısına uğradığı ortaya çıktı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede 2 gündür süren aramalar sonucunda nehirdeki 4.1 ve 2.8 metre uzunluğundaki iki timsahın öldürüldüğü ve bir timsahın midesinde Darmody’nin cansız bedenine ait kalıntıların bulunduğu belirtildi.
Yaşlı adamın kayıp olduğunu polise bildiren arkadaşları polise verdiği ifadede, timsah saldırısını görmediklerini ancak bağırma ve suya düşme sesi duyduklarını söyledi.
John Peiti yaptığı açıklamada, çığlık seslerini duyar duymaz aşağıya koştuğunu ancak Dormady’den hiçbir iz bulamadığını ifade etti.
38 yılda 12 kişi timsahlara yem oldu
Yerel kaynaklara göre Queensland'de 1985'ten bu yana timsah saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Queensland'in Hinchinbrook Adası'nda 2021'de bir balıkçı timsah saldırısı sonucu ölmüştü.