Avrupa genelinde suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi yapılaşmaya açılacak mı?
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230503/avrupa-genelinde-suc-orgutu-ndranghetaya-yonelik-baskinlarda-100den-fazla-kisi-tutuklandi-1070545166.html
Avrupa genelinde suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı
Avrupa genelinde suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı
İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden 'Ndrangheta'ya karşı, Avrupa çapında düzenlenen bir dizi koordine baskında 100'den fazla kişinin tutuklandığı... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T12:48+0300
2023-05-03T12:48+0300
dünya
ndrangheta
italya
avrupa
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070544483_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_2442740645c7baff94434b61ba385eee.jpg
Kamu yayıncısı ARD'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya, İtalya, Fransa ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 6 Avrupa Birliği ülkesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyona, yüzlerce polis memuru katıldı.Ndrangheta mafya grubunu hedef alan geniş çaplı operasyonda, 108 kişi hakkında tutuklama emrinin infaz edildiği belirtildi.Kaynaklara göre, kod adı 'Eureka' olan operasyon, 'Bugüne kadar Güney İtalya merkezli Ndrangheta mafya grubunu hedef alan en büyük uluslararası polis operasyonu' oldu.Polis uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti ve kara para aklama işlerine karışan 100'den fazla mafya üyesi ve destekçisini tutukladı.Polisten yapılan açıklamada, suç örgütünün kara para aklama, çete benzeri vergi kaçakçılığı, ticari çete dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığı bildirildi.Sadece Almanya'da 100'den fazla iş yeri ve konuta baskın düzenlendiği belirtildi.Soruşturmanın 2019'da Belçika'nın Gent şehrindeki bir pizzacının, mafya ile bağlantısının tespit edilmesi üzerine başlatıldığı kaydedildi.İtalyan ANSA ajansının haberinde de operasyon çerçevesinde Katanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Katanya, Savona, Bolonya, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Roma ve Cagliari'de Ndrangheta ile bağlantılı kişi ve kurumlara ilişkin yerlere baskınlar düzenlendi.Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırıldığına inanılıyorİtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen Ndrangheta'nın, çoğunlukla Belçika ve Hollanda'daki büyük ticari konteyner limanlarını kullanarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırdığına inanılıyor.Müfettişlere göre, grubun kara para aklama ağı esas olarak Almanya, Belçika ve Portekiz'de faaliyet gösteriyor ve çeşitli ülkelerde restoranlara ve gayrimenkullere yatırım yapıyordu.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070544483_311:0:2843:1899_1920x0_80_0_0_817fd3bf46ef1ca30cc31b8e6c4b4c3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ndrangheta, italya, avrupa, operasyon
ndrangheta, italya, avrupa, operasyon

Avrupa genelinde suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı

12:48 03.05.2023
© AFP 2023Avrupa genelinde suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı
Avrupa genelinde suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden 'Ndrangheta'ya karşı, Avrupa çapında düzenlenen bir dizi koordine baskında 100'den fazla kişinin tutuklandığı bildirildi.
Kamu yayıncısı ARD'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya, İtalya, Fransa ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 6 Avrupa Birliği ülkesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyona, yüzlerce polis memuru katıldı.
Ndrangheta mafya grubunu hedef alan geniş çaplı operasyonda, 108 kişi hakkında tutuklama emrinin infaz edildiği belirtildi.
Kaynaklara göre, kod adı 'Eureka' olan operasyon, 'Bugüne kadar Güney İtalya merkezli Ndrangheta mafya grubunu hedef alan en büyük uluslararası polis operasyonu' oldu.
Polis uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti ve kara para aklama işlerine karışan 100'den fazla mafya üyesi ve destekçisini tutukladı.
Polisten yapılan açıklamada, suç örgütünün kara para aklama, çete benzeri vergi kaçakçılığı, ticari çete dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığı bildirildi.
Sadece Almanya'da 100'den fazla iş yeri ve konuta baskın düzenlendiği belirtildi.
Soruşturmanın 2019'da Belçika'nın Gent şehrindeki bir pizzacının, mafya ile bağlantısının tespit edilmesi üzerine başlatıldığı kaydedildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde de operasyon çerçevesinde Katanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Katanya, Savona, Bolonya, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Roma ve Cagliari'de Ndrangheta ile bağlantılı kişi ve kurumlara ilişkin yerlere baskınlar düzenlendi.

Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırıldığına inanılıyor

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen Ndrangheta'nın, çoğunlukla Belçika ve Hollanda'daki büyük ticari konteyner limanlarını kullanarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırdığına inanılıyor.
Müfettişlere göre, grubun kara para aklama ağı esas olarak Almanya, Belçika ve Portekiz'de faaliyet gösteriyor ve çeşitli ülkelerde restoranlara ve gayrimenkullere yatırım yapıyordu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала