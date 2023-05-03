https://sputniknews.com.tr/20230503/askeri-liselere-giris-sinavina-iliskin-feto-sorusturmasi-9-kisiye-gozalti-karari-1070526467.html

Askeri Liselere Giriş Sınavı'na ilişkin FETÖ soruşturması: 9 kişiye gözaltı kararı

Askeri Liselere Giriş Sınavı'na ilişkin FETÖ soruşturması: 9 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ilde yürütülen operasyonda askeri okul sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T08:40+0300

2023-05-03T08:40+0300

2023-05-03T08:40+0300

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fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2009 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi erişilen soruları örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Ayrıca 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2014 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2015 Deniz Harp Okulu mülakatına giren adayların, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, mülakatları örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanmasına yönelik soruşturmalarda, mülakata katılan ve girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan aday ya da eski askeri öğrenci sıfatını taşıyan 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında da gözaltı kararı verildi.9 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230503/ankara-merkezli-kokunu-kurutma-operasyonu-524-gozalti-1070526344.html

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türkiye, ankara, askeri lise, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), operasyon