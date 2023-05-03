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Arjantin ile Brezilya, ikili ve komşu ülkelerle ticarette dolar kullanmak istemiyor
Arjantin ile Brezilya, ikili ve komşu ülkelerle ticarette dolar kullanmak istemiyor
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T12:48+0300
2023-05-03T12:48+0300
dünya
arjantin
brezilya
dolar
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yuan
luiz inacio lula da silva
alberto fernandez
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Fernandez ve Lula da Silva başkent Brasilia'da bulunan Alvorada Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Arjantin'e yardım etmek için her türlü fedakarlığı yapacaklarına dair söz verdiklerini kaydederken, Çin'in kendi ürünleriyle yaptığı gibi, Arjantin'e ihracat yapan ve Brezilya'nın ihracatını finanse eden Brezilyalılara yardım edilmesi gerektiğine dikkati çekti.Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ise mevkidaşı ile ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmamasını amaçlayan yeni bir mekanizmanın oluşturulması için beraber çalışma konusunda anlaştıklarını ifade etti.Fernandez, planın şekillenmesi için gelecek hafta iki ülkenin ekonomi bakanlığından yetkililerin bir araya geleceğini söyledi.İki ülkenin birbiriyle ticaret yaparken ABD dolarının kullanılmamasına ilişkin yapılan önerilerde, Arjantin'e ihracat yapan Brezilya şirketlerini finanse etmek için kredi limitinin belirlenmesi gibi çözümlerin yer aldığı belirtiliyor.Çin ile Brezilya, bu yılın başında kendi aralarındaki ticarette ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.Lula da Silva, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Arjantin gibi nakit sıkıntısı yaşayan ülkeleri, kurtarma kredi karşılığında kamu harcamalarında kesintiye mecbur bırakan programlarını eleştirmişti.
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arjantin, brezilya, dolar, dolar/tl, yuan, luiz inacio lula da silva, alberto fernandez
arjantin, brezilya, dolar, dolar/tl, yuan, luiz inacio lula da silva, alberto fernandez

Arjantin ile Brezilya, ikili ve komşu ülkelerle ticarette dolar kullanmak istemiyor

12:48 03.05.2023
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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizmanın oluşturulması konusunda beraber çalışma sözü verdi.
Fernandez ve Lula da Silva başkent Brasilia'da bulunan Alvorada Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Arjantin'e yardım etmek için her türlü fedakarlığı yapacaklarına dair söz verdiklerini kaydederken, Çin'in kendi ürünleriyle yaptığı gibi, Arjantin'e ihracat yapan ve Brezilya'nın ihracatını finanse eden Brezilyalılara yardım edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ise mevkidaşı ile ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmamasını amaçlayan yeni bir mekanizmanın oluşturulması için beraber çalışma konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Fernandez, planın şekillenmesi için gelecek hafta iki ülkenin ekonomi bakanlığından yetkililerin bir araya geleceğini söyledi.
İki ülkenin birbiriyle ticaret yaparken ABD dolarının kullanılmamasına ilişkin yapılan önerilerde, Arjantin'e ihracat yapan Brezilya şirketlerini finanse etmek için kredi limitinin belirlenmesi gibi çözümlerin yer aldığı belirtiliyor.
Çin ile Brezilya, bu yılın başında kendi aralarındaki ticarette ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.
Lula da Silva, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Arjantin gibi nakit sıkıntısı yaşayan ülkeleri, kurtarma kredi karşılığında kamu harcamalarında kesintiye mecbur bırakan programlarını eleştirmişti.
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