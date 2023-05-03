https://sputniknews.com.tr/20230503/ankara-merkezli-kokunu-kurutma-operasyonu-524-gozalti-1070526344.html
Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 gözaltı
Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 gözaltı
Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T08:11+0300
2023-05-03T08:11+0300
2023-05-03T08:16+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
türkiye
süleyman soylu
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu operasyonu
kökünü kurutma operasyonu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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içişleri bakanlığı, türkiye, süleyman soylu, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, kökünü kurutma operasyonu
içişleri bakanlığı, türkiye, süleyman soylu, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, kökünü kurutma operasyonu
Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 gözaltı
08:11 03.05.2023 (güncellendi: 08:16 03.05.2023) Abone ol
Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.