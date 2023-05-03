https://sputniknews.com.tr/20230503/ali-babacan-sadece-silah-kullanarak-biz-pkkyi-bitirebilseydik-coktan-bitmesi-lazimdi-1070573776.html

Ali Babacan: Sadece silah kullanarak biz PKK'yı bitirebilseydik çoktan bitmesi lazımdı

Ali Babacan: Sadece silah kullanarak biz PKK'yı bitirebilseydik çoktan bitmesi lazımdı

DEVA Partisi lideri Babacan, PYD ve YPG’nin, AB ve birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanmadığını belirterek, "Dolayısıyla biz bir terör örgütüyse... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T19:37+0300

2023-05-03T19:37+0300

2023-05-03T19:48+0300

2023 türkiye seçimleri

ali babacan

pkk

pyd

ypg

terör

terör örgütü

mevzular açık mikrofon

youtube

memleket partisi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YouTube üzerinden yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.İktidar olmaları halinde yapacakları her şeyin planlamasını "Türkiye'nin Devası" adı altında kitaplaştırdıklarını ve bütçesini hazırladıklarını belirten Babacan, bu çalışmanın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.Millet İttifakı'nı, parlamenter sistemi hayata geçirmek amacıyla oluşturduklarını ifade eden Babacan, 6 parti olarak 2 bin 300 maddeden oluşan "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni imza altına aldıklarını anımsattı.Bunun hemen arkasından 84 maddelik anayasa değişikliği önerilerini imza altına aldıklarını vurgulayan Babacan, iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını da konuştuktan sonra ortak cumhurbaşkanı adayını belirlediklerini dile getirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda toplumda daha önceden bir beklenti oluştuğunu aktaran Babacan, önce 5 parti ardından da 6 parti tam mutabık kalarak adaylarını belirlediklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı adayıyla beraber geçiş sürecine ilişkin maddeleri de açıkladıklarını anımsatan Babacan böylece bütün belirsizlikleri aydınlattıklarını söyledi.'Sayın İnce'ye hiçbir şekilde güvenip de oyumu vermem'Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması durumunda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi parti olarak destekleyip desteklemeyecekleri sorusu üzerine Babacan, "Sayın İnce'ye hiçbir şekilde güvenip de oyumu vermem, bu benim şahsi kanaatim. Tercih edenlerin de tercihlerine saygı duyarım. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" diye konuştu.Terörle mücadele konusunda bir soru üzerine Babacan terörle herkesin mücadele etmesi gerektiğini belirtti.'PYD ve YPG'yi Avrupa ve pek çok ülke terör örgütü olarak tanımlamıyor''Babacan şunları kaydetti:'Bazen terör örgütlerinin bir miktar toplumsal meşruiyeti olabiliyor'Örgütün var olduğu ülkelerle olan siyasi diyaloğun ilerletilmesi gerektiğini kaydeden Babacan, "Çatışma çözümü diplomasi demek, terörün kök sebeplerine inmek demek, varlık sebebine inmek demek. Hukuki meşruiyeti olamaz ama bazen terör örgütlerinin bir miktar toplumsal meşruiyeti olabiliyor. O toplumsal meşruiyetin derinlerine inip ona göre mücadele çizgisini oluşturmak gerek, dolayısıyla biz burada kapsamlı bir mücadeleden bahsediyoruz. Tabii ki elinde silah olan örgüte karşı silahlı caydırıcı gücünüz olacak ama yetmiyor. Tek tek teröristleri etkisiz hale getirerek bir terör örgütünü yok edemiyorsunuz. Bu konuda çok daha kapsamlı yaklaşım olması gerektiğini biz kendi programımızda da yazdık, Ortak Politikalar Metni'nde de hepsi yazılı. 6 partinin ortak bir duruşu var" değerlendirmesinde bulundu.

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