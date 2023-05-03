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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/ali-babacan-sadece-silah-kullanarak-biz-pkkyi-bitirebilseydik-coktan-bitmesi-lazimdi-1070573776.html
Ali Babacan: Sadece silah kullanarak biz PKK'yı bitirebilseydik çoktan bitmesi lazımdı
Ali Babacan: Sadece silah kullanarak biz PKK'yı bitirebilseydik çoktan bitmesi lazımdı
DEVA Partisi lideri Babacan, PYD ve YPG’nin, AB ve birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanmadığını belirterek, "Dolayısıyla biz bir terör örgütüyse... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T19:37+0300
2023-05-03T19:48+0300
2023 türkiye seçimleri
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mevzular açık mikrofon
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YouTube üzerinden yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.İktidar olmaları halinde yapacakları her şeyin planlamasını "Türkiye'nin Devası" adı altında kitaplaştırdıklarını ve bütçesini hazırladıklarını belirten Babacan, bu çalışmanın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.Millet İttifakı'nı, parlamenter sistemi hayata geçirmek amacıyla oluşturduklarını ifade eden Babacan, 6 parti olarak 2 bin 300 maddeden oluşan "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni imza altına aldıklarını anımsattı.Bunun hemen arkasından 84 maddelik anayasa değişikliği önerilerini imza altına aldıklarını vurgulayan Babacan, iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını da konuştuktan sonra ortak cumhurbaşkanı adayını belirlediklerini dile getirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda toplumda daha önceden bir beklenti oluştuğunu aktaran Babacan, önce 5 parti ardından da 6 parti tam mutabık kalarak adaylarını belirlediklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı adayıyla beraber geçiş sürecine ilişkin maddeleri de açıkladıklarını anımsatan Babacan böylece bütün belirsizlikleri aydınlattıklarını söyledi.'Sayın İnce'ye hiçbir şekilde güvenip de oyumu vermem'Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması durumunda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi parti olarak destekleyip desteklemeyecekleri sorusu üzerine Babacan, "Sayın İnce'ye hiçbir şekilde güvenip de oyumu vermem, bu benim şahsi kanaatim. Tercih edenlerin de tercihlerine saygı duyarım. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" diye konuştu.Terörle mücadele konusunda bir soru üzerine Babacan terörle herkesin mücadele etmesi gerektiğini belirtti.'PYD ve YPG'yi Avrupa ve pek çok ülke terör örgütü olarak tanımlamıyor''Babacan şunları kaydetti:'Bazen terör örgütlerinin bir miktar toplumsal meşruiyeti olabiliyor'Örgütün var olduğu ülkelerle olan siyasi diyaloğun ilerletilmesi gerektiğini kaydeden Babacan, "Çatışma çözümü diplomasi demek, terörün kök sebeplerine inmek demek, varlık sebebine inmek demek. Hukuki meşruiyeti olamaz ama bazen terör örgütlerinin bir miktar toplumsal meşruiyeti olabiliyor. O toplumsal meşruiyetin derinlerine inip ona göre mücadele çizgisini oluşturmak gerek, dolayısıyla biz burada kapsamlı bir mücadeleden bahsediyoruz. Tabii ki elinde silah olan örgüte karşı silahlı caydırıcı gücünüz olacak ama yetmiyor. Tek tek teröristleri etkisiz hale getirerek bir terör örgütünü yok edemiyorsunuz. Bu konuda çok daha kapsamlı yaklaşım olması gerektiğini biz kendi programımızda da yazdık, Ortak Politikalar Metni'nde de hepsi yazılı. 6 partinin ortak bir duruşu var" değerlendirmesinde bulundu.
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ali babacan, pkk, pyd, ypg, terör, terör örgütü, mevzular açık mikrofon , youtube, memleket partisi, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa
ali babacan, pkk, pyd, ypg, terör, terör örgütü, mevzular açık mikrofon , youtube, memleket partisi, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa

Ali Babacan: Sadece silah kullanarak biz PKK'yı bitirebilseydik çoktan bitmesi lazımdı

19:37 03.05.2023 (güncellendi: 19:48 03.05.2023)
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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DEVA Partisi lideri Babacan, PYD ve YPG’nin, AB ve birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanmadığını belirterek, "Dolayısıyla biz bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz ama terör örgütüyle mücadele etmenin yolu da sadece silah kullanarak olmuyor. Sadece silah kullanarak biz PKK'yı bitirebilseydik çoktan bitmesi lazımdı" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YouTube üzerinden yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
İktidar olmaları halinde yapacakları her şeyin planlamasını "Türkiye'nin Devası" adı altında kitaplaştırdıklarını ve bütçesini hazırladıklarını belirten Babacan, bu çalışmanın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.
Millet İttifakı'nı, parlamenter sistemi hayata geçirmek amacıyla oluşturduklarını ifade eden Babacan, 6 parti olarak 2 bin 300 maddeden oluşan "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni imza altına aldıklarını anımsattı.
Bunun hemen arkasından 84 maddelik anayasa değişikliği önerilerini imza altına aldıklarını vurgulayan Babacan, iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını da konuştuktan sonra ortak cumhurbaşkanı adayını belirlediklerini dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda toplumda daha önceden bir beklenti oluştuğunu aktaran Babacan, önce 5 parti ardından da 6 parti tam mutabık kalarak adaylarını belirlediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı adayıyla beraber geçiş sürecine ilişkin maddeleri de açıkladıklarını anımsatan Babacan böylece bütün belirsizlikleri aydınlattıklarını söyledi.

'Sayın İnce'ye hiçbir şekilde güvenip de oyumu vermem'

Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması durumunda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi parti olarak destekleyip desteklemeyecekleri sorusu üzerine Babacan, "Sayın İnce'ye hiçbir şekilde güvenip de oyumu vermem, bu benim şahsi kanaatim. Tercih edenlerin de tercihlerine saygı duyarım. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" diye konuştu.
Terörle mücadele konusunda bir soru üzerine Babacan terörle herkesin mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

'PYD ve YPG'yi Avrupa ve pek çok ülke terör örgütü olarak tanımlamıyor'

'Babacan şunları kaydetti:
"Bugün PKK bir terör örgütüdür. Bunu sadece biz demiyoruz, AB de ABD de bunu böyle tanımlamış durumda. Uluslararası pek çok kuruluş tanımlamış durumda. PYD/YPG, her ne kadar kök olarak benziyor olsa da AB'nin ya da pek çok ülkenin 'terör örgütü' diye tanımladığı bir yapı değil. İkisi arasında fark var. Kök aynı mı, evet. Örgüt yapısına baktığınızda kökü aynı yerlere doğru çıkıyor olabilir ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? Terör örgütünün bir yapısı var, terörizmin bir tanımı var, sadece bizim özel tanımımız değil, uluslararası bir tanım. Dolayısıyla biz bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz ama terör örgütüyle mücadele etmenin yolu da sadece silah kullanarak olmuyor. Sadece silah kullanarak biz PKK'yı bitirebilseydik çoktan bitmesi lazımdı. Dolayısıyla terör örgütüyle olan mücadelede tabii ki caydırıcı gücünüz olacak ama çatışma çözümü denen, dünyada gittikçe yaygınlaşan, çok güzel örneği ortaya çıkan bir alan var. Bu alandan da istifade etmemiz gerekiyor."

'Bazen terör örgütlerinin bir miktar toplumsal meşruiyeti olabiliyor'

Örgütün var olduğu ülkelerle olan siyasi diyaloğun ilerletilmesi gerektiğini kaydeden Babacan, "Çatışma çözümü diplomasi demek, terörün kök sebeplerine inmek demek, varlık sebebine inmek demek. Hukuki meşruiyeti olamaz ama bazen terör örgütlerinin bir miktar toplumsal meşruiyeti olabiliyor. O toplumsal meşruiyetin derinlerine inip ona göre mücadele çizgisini oluşturmak gerek, dolayısıyla biz burada kapsamlı bir mücadeleden bahsediyoruz. Tabii ki elinde silah olan örgüte karşı silahlı caydırıcı gücünüz olacak ama yetmiyor. Tek tek teröristleri etkisiz hale getirerek bir terör örgütünü yok edemiyorsunuz. Bu konuda çok daha kapsamlı yaklaşım olması gerektiğini biz kendi programımızda da yazdık, Ortak Politikalar Metni'nde de hepsi yazılı. 6 partinin ortak bir duruşu var" değerlendirmesinde bulundu.
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