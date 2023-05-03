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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-partili-turan-oylarin-sayimindan-sonra-da-cikan-tabloya-hep-beraber-razi-olacagiz-1070571944.html
AK Partili Turan: Oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız
AK Partili Turan: Oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ak parti
bülent turan
cumhur ittifakı
seçim
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Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin seçimlerde ikinci turu yaşamadığını belirten Turan, daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin Türkiye'ye büyük nefes aldırdığını söyledi. Turan, "Ben Türkiye'de bir 15 gün daha seçim atmosferi olmasını bir kayıp olarak değerlendiriyorum. İlk turda Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabileceğini düşünüyorum ancak karar, söz milletindir. Milletimiz ne karar verirse baş tacıdır." diye konuştu.'Seçimde manipülasyon yapılma imkanı yok'Turan, muhalefetin seçime dönük manipülasyon iddialarının hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin demokrasi geleneğine sahip, seçimleri şeffaf yürüten bir yönetim sergilediğini vurguladı.Sandık başında, il ve ilçe seçim kurullarında, Yüksek Seçim Kurulunda her partinin kendi temsilcisi olduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:
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ak parti, bülent turan, cumhur ittifakı, seçim

AK Partili Turan: Oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız

18:17 03.05.2023 (güncellendi: 18:19 03.05.2023)
© İHA / İPEK YAVAŞ-AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / İPEK YAVAŞ-
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız" dedi.
Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin seçimlerde ikinci turu yaşamadığını belirten Turan, daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin Türkiye'ye büyük nefes aldırdığını söyledi. Turan, "Ben Türkiye'de bir 15 gün daha seçim atmosferi olmasını bir kayıp olarak değerlendiriyorum. İlk turda Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabileceğini düşünüyorum ancak karar, söz milletindir. Milletimiz ne karar verirse baş tacıdır." diye konuştu.

'Seçimde manipülasyon yapılma imkanı yok'

Turan, muhalefetin seçime dönük manipülasyon iddialarının hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin demokrasi geleneğine sahip, seçimleri şeffaf yürüten bir yönetim sergilediğini vurguladı.
Sandık başında, il ve ilçe seçim kurullarında, Yüksek Seçim Kurulunda her partinin kendi temsilcisi olduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:
"Türkiye'de bu manipülasyonun yapılma imkanı olmadığı gibi bunu en iyi bilen de partinin kendisidir. Herkesin kendi elinde ıslak imzalı tutanaklar olacak. Dolayısıyla seçimlere gölge düşürmenin, seçimlere ilişkin süreçte birilerini itham etmenin ne kendi partisine ne Türk demokrasisine faydası var. Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız."

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