AK Partili Turan: Oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız

"Türkiye'de bu manipülasyonun yapılma imkanı olmadığı gibi bunu en iyi bilen de partinin kendisidir. Herkesin kendi elinde ıslak imzalı tutanaklar olacak. Dolayısıyla seçimlere gölge düşürmenin, seçimlere ilişkin süreçte birilerini itham etmenin ne kendi partisine ne Türk demokrasisine faydası var. Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız."