https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-partili-turan-oylarin-sayimindan-sonra-da-cikan-tabloya-hep-beraber-razi-olacagiz-1070571944.html
AK Partili Turan: Oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız
AK Partili Turan: Oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T18:17+0300
2023-05-03T18:17+0300
2023-05-03T18:19+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
bülent turan
cumhur ittifakı
seçim
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Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin seçimlerde ikinci turu yaşamadığını belirten Turan, daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin Türkiye'ye büyük nefes aldırdığını söyledi. Turan, "Ben Türkiye'de bir 15 gün daha seçim atmosferi olmasını bir kayıp olarak değerlendiriyorum. İlk turda Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabileceğini düşünüyorum ancak karar, söz milletindir. Milletimiz ne karar verirse baş tacıdır." diye konuştu.'Seçimde manipülasyon yapılma imkanı yok'Turan, muhalefetin seçime dönük manipülasyon iddialarının hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin demokrasi geleneğine sahip, seçimleri şeffaf yürüten bir yönetim sergilediğini vurguladı.Sandık başında, il ve ilçe seçim kurullarında, Yüksek Seçim Kurulunda her partinin kendi temsilcisi olduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:
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ak parti, bülent turan, cumhur ittifakı, seçim
ak parti, bülent turan, cumhur ittifakı, seçim
AK Partili Turan: Oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız
18:17 03.05.2023 (güncellendi: 18:19 03.05.2023) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız" dedi.
Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin seçimlerde ikinci turu yaşamadığını belirten Turan, daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin Türkiye'ye büyük nefes aldırdığını söyledi. Turan, "Ben Türkiye'de bir 15 gün daha seçim atmosferi olmasını bir kayıp olarak değerlendiriyorum. İlk turda Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabileceğini düşünüyorum ancak karar, söz milletindir. Milletimiz ne karar verirse baş tacıdır." diye konuştu.
'Seçimde manipülasyon yapılma imkanı yok'
Turan, muhalefetin seçime dönük manipülasyon iddialarının hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin demokrasi geleneğine sahip, seçimleri şeffaf yürüten bir yönetim sergilediğini vurguladı.
Sandık başında, il ve ilçe seçim kurullarında, Yüksek Seçim Kurulunda her partinin kendi temsilcisi olduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:
"Türkiye'de bu manipülasyonun yapılma imkanı olmadığı gibi bunu en iyi bilen de partinin kendisidir. Herkesin kendi elinde ıslak imzalı tutanaklar olacak. Dolayısıyla seçimlere gölge düşürmenin, seçimlere ilişkin süreçte birilerini itham etmenin ne kendi partisine ne Türk demokrasisine faydası var. Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız."