https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-partili-ala-hedefimiz-ulkemizi-dunyanin-en-gelismis-en-kalkinmis-ilk-10-ulkesi-arasina-sokmak-1070584868.html

AK Partili Ala: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış ilk 10 ülkesi arasına sokmak

AK Partili Ala: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış ilk 10 ülkesi arasına sokmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ve en kalkınmış ilk 10 ülkesi arasına sokmak" dedi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

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efkan ala

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2023 türkiye seçimleri

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilen Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı bir yönetim ve güçlü liderlik sayesinde son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydettiğini söyledi.Türkiye'de, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) gibi teknolojik ürünlerle başarılara imza atıldığını belirten Ala, "Taarruz helikopterlerini biz yapıyoruz, gemileri denize biz indiriyoruz. Dünyada ilk İHA ve SİHA gemisini biz indirdik" ifadesini kullandı.Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir yönetime sahip olması gerektiğini vurgulayan Ala, "Fatih karadan yürüttü gemileri, biz de Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 20 yıldır sizin desteklerinizle İstanbul Boğazı'nın altından Marmaray ile tren yürüttük. Şimdi araçlar Avrasya Tüneli'nden geçiyor. Bu hizmetleri biz biliriz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ve en kalkınmış ilk 10 ülkesi arasına sokmak. Biliyorsunuz biz söz verdik mi yaparız" diye konuştu.Büyük problemlerin yaşandığı coğrafyada Türkiye'yi sürekli ileri taşıdıklarını anlatan Ala, şöyle devam etti:

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