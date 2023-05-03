https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-kopruyle-sogani-karsi-karsiya-getirmek-ahmakliktir-1070585954.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek ahmaklıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek ahmaklıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Zihniyet değişmeseydi ne petrol çıkarabilirdik ne de Togg'u yapabilirdik. Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T23:55+0300

2023-05-03T23:55+0300

2023-05-03T23:59+0300

numan kurtulmuş

2023 türkiye seçimleri

seçim

soğan

togg

kemal kılıçdaroğlu

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24 TV'de yayımlanan "Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Kurtulmuş, 14 Mayıs'taki seçime enteresan bir atmosferde girdiklerini dile getirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Söz veriyorum Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim" sözünü hatırlatan Kurtulmuş, "İyi de sana 300 milyar doları kara kaşın, kara gözün için vermezler. Size 300 değil 3 milyar dolar bile vermezler. Tut ki versinler orada ağzından kaçırıyor diyor ki 'İnsan hak ve özgürlüklerine riayet edersek, yatırım ortamını iyileştirirsek, Türkiye'de belli kişilerin serbest bırakılmasını sağlarsak, bize bu parayı verecekler.' Bunlara diyorlar ki, 'İndirin Erdoğan'ı, size para verelim.' Bu pazarlığın bu anlama geldiği çok aşikardır, işin Türkçesi budur." dedi.'Devrim'i yaptırmayan kafa şimdi burada ortaya çıkıyor'TCG Anadolu, İHA, SİHA ve Kızılelma'yı Türk milletinin büyük coşkuyla karşıladığını aktaran Kurtulmuş, ne zaman bir adım atılsa özellikle milli savunma sanayisiyle ilgili bundan bir şekilde rahatsız olan içerideki bir vesayet odağının bulunduğunu belirtti.'Bize ikisi de lazım, köprü de lazım soğan da'Kurtulmuş, son birkaç yıl içerisinde dünya ekonomisinin yaşamadığı kadar ağır sınavlarla karşı karşıya kaldığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

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numan kurtulmuş, seçim, soğan, togg, kemal kılıçdaroğlu