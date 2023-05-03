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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-kopruyle-sogani-karsi-karsiya-getirmek-ahmakliktir-1070585954.html
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek ahmaklıktır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek ahmaklıktır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Zihniyet değişmeseydi ne petrol çıkarabilirdik ne de Togg'u yapabilirdik. Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T23:55+0300
2023-05-03T23:59+0300
numan kurtulmuş
2023 türkiye seçimleri
seçim
soğan
togg
kemal kılıçdaroğlu
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24 TV'de yayımlanan "Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Kurtulmuş, 14 Mayıs'taki seçime enteresan bir atmosferde girdiklerini dile getirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Söz veriyorum Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim" sözünü hatırlatan Kurtulmuş, "İyi de sana 300 milyar doları kara kaşın, kara gözün için vermezler. Size 300 değil 3 milyar dolar bile vermezler. Tut ki versinler orada ağzından kaçırıyor diyor ki 'İnsan hak ve özgürlüklerine riayet edersek, yatırım ortamını iyileştirirsek, Türkiye'de belli kişilerin serbest bırakılmasını sağlarsak, bize bu parayı verecekler.' Bunlara diyorlar ki, 'İndirin Erdoğan'ı, size para verelim.' Bu pazarlığın bu anlama geldiği çok aşikardır, işin Türkçesi budur." dedi.'Devrim'i yaptırmayan kafa şimdi burada ortaya çıkıyor'TCG Anadolu, İHA, SİHA ve Kızılelma'yı Türk milletinin büyük coşkuyla karşıladığını aktaran Kurtulmuş, ne zaman bir adım atılsa özellikle milli savunma sanayisiyle ilgili bundan bir şekilde rahatsız olan içerideki bir vesayet odağının bulunduğunu belirtti.'Bize ikisi de lazım, köprü de lazım soğan da'Kurtulmuş, son birkaç yıl içerisinde dünya ekonomisinin yaşamadığı kadar ağır sınavlarla karşı karşıya kaldığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:
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numan kurtulmuş, seçim, soğan, togg, kemal kılıçdaroğlu
numan kurtulmuş, seçim, soğan, togg, kemal kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek ahmaklıktır

23:55 03.05.2023 (güncellendi: 23:59 03.05.2023)
© İHA / ERHAN CAN - SENAT DESTANOĞLU-AW878389AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / ERHAN CAN - SENAT DESTANOĞLU-AW878389
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Zihniyet değişmeseydi ne petrol çıkarabilirdik ne de Togg'u yapabilirdik. Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek ahmaklıktır. Bize ikisi de lazım, köprü de lazım soğan da" dedi.
24 TV'de yayımlanan "Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Kurtulmuş, 14 Mayıs'taki seçime enteresan bir atmosferde girdiklerini dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Söz veriyorum Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim" sözünü hatırlatan Kurtulmuş, "İyi de sana 300 milyar doları kara kaşın, kara gözün için vermezler. Size 300 değil 3 milyar dolar bile vermezler. Tut ki versinler orada ağzından kaçırıyor diyor ki 'İnsan hak ve özgürlüklerine riayet edersek, yatırım ortamını iyileştirirsek, Türkiye'de belli kişilerin serbest bırakılmasını sağlarsak, bize bu parayı verecekler.' Bunlara diyorlar ki, 'İndirin Erdoğan'ı, size para verelim.' Bu pazarlığın bu anlama geldiği çok aşikardır, işin Türkçesi budur." dedi.

'Devrim'i yaptırmayan kafa şimdi burada ortaya çıkıyor'

TCG Anadolu, İHA, SİHA ve Kızılelma'yı Türk milletinin büyük coşkuyla karşıladığını aktaran Kurtulmuş, ne zaman bir adım atılsa özellikle milli savunma sanayisiyle ilgili bundan bir şekilde rahatsız olan içerideki bir vesayet odağının bulunduğunu belirtti.

'Bize ikisi de lazım, köprü de lazım soğan da'

Kurtulmuş, son birkaç yıl içerisinde dünya ekonomisinin yaşamadığı kadar ağır sınavlarla karşı karşıya kaldığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ekonomisinin konjonktür şartları dolayısıyla yaşamış olduğumuz fiyat artışları ve bazı gıda maddelerinin yüksek olması meselesi bizim de çok yakından bildiğimiz ve mutlaka düzeltilmesi gereken bir durumdur ama bu dönemsel bir durumdur ve bunlar geride kalacaktır. Türkiye’nin güçlü olabilmesi, ekonomik olarak sağlam olabilmesi, uluslararası alanda ürünleriyle rekabet edebilmesi için üretmesi lazım. Türkiye, 21 yılda akla gelebilecek her alanda altyapı hizmetlerini tamamlamıştır. Çanakkale Köprüsü yapıldıysa, Türkiye petrol bulabildiyse zihniyet değiştiği için ve vesayet ortaklarına artık meydan bırakılmadığı içindir. Zihniyet değişmeseydi ne petrol çıkarabilirdik ne de Togg'u yapabilirdik. Köprüyle soğanı karşı karşıya getirmek ahmaklıktır. Bize ikisi de lazım, köprü de lazım soğan da. "
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