https://sputniknews.com.tr/20230503/adanada-deprem-oldu-1070528471.html
Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T09:31+0300
2023-05-03T09:31+0300
2023-05-03T09:53+0300
türkiye
deprem
adana
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069501202_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c46f5438737e34c5793b3c71d19fd88f.jpg
Adana'da sabah saat 09.20'de bir deprem meydana geldi.Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4.3 olarak açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1070466254.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069501202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_90ff78fd867317faf4bb5110dac19a4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, adana, afad
Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem
09:31 03.05.2023 (güncellendi: 09:53 03.05.2023) Abone ol
AFAD verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Adana'da sabah saat 09.20'de bir deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4.3 olarak açıklandı.