https://sputniknews.com.tr/20230503/adanada-deprem-oldu-1070528471.html

Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T09:31+0300

2023-05-03T09:31+0300

2023-05-03T09:53+0300

türkiye

deprem

adana

afad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069501202_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c46f5438737e34c5793b3c71d19fd88f.jpg

Adana'da sabah saat 09.20'de bir deprem meydana geldi.Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4.3 olarak açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230502/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1070466254.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, adana, afad