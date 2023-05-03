https://sputniknews.com.tr/20230503/abdde-emniyet-seridindeki-polis-ezilmekten-son-anda-kurtuldu-1070569253.html
ABD'de emniyet şeridindeki polis ezilmekten son anda kurtuldu
ABD'de emniyet şeridindeki polis ezilmekten son anda kurtuldu
ABD’nin Virginia eyaletinde emniyet şeridindeki bir aracın şoförüyle konuşan polis memuru, karşı şeritten savrularak gelen aracın altında kalmaktan kıl payı... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T17:36+0300
2023-05-03T17:36+0300
2023-05-03T17:36+0300
dünya
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abd
polis
virginia
fairfax
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ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Fairfax County’de bir polis memuru, emniyet şeridindeyken ölümden döndü.Polisin bir aracın sürücüsüyle konuştuğu sırada karşı şeritte virajı dönen aşırı hızlı bir araç savrulmaya başladı.Durumu fark eden polis memuru kaçmaya çalışırken, kontrolden çıkan araç önce sivil araca sonra polise ve polis aracına çarptı.Yere düşen polis memuru ezilmekten kıl payı kurtulurken, o anlar polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.
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ABD'de emniyet şeridindeki polis ezilmekten son anda kurtuldu
ABD'de emniyet şeridindeki polis ezilmekten son anda kurtuldu
2023-05-03T17:36+0300
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PT0M17S
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feedback.tr@sputniknews.com
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video, abd, polis, virginia, fairfax, видео
video, abd, polis, virginia, fairfax, видео
ABD'de emniyet şeridindeki polis ezilmekten son anda kurtuldu
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ABD’nin Virginia eyaletinde emniyet şeridindeki bir aracın şoförüyle konuşan polis memuru, karşı şeritten savrularak gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Fairfax County’de bir polis memuru, emniyet şeridindeyken ölümden döndü.
Polisin bir aracın sürücüsüyle konuştuğu sırada karşı şeritte virajı dönen aşırı hızlı bir araç savrulmaya başladı.
Durumu fark eden polis memuru kaçmaya çalışırken, kontrolden çıkan araç önce sivil araca sonra polise ve polis aracına çarptı.
Yere düşen polis memuru ezilmekten kıl payı kurtulurken, o anlar polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.