https://sputniknews.com.tr/20230503/abd-iran-panama-bandirali-petrol-tankerine-hurmuz-bogazinda-el-koydu-1070546805.html

ABD: İran, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu

ABD: İran, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu

ABD, Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu açıkladı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T13:01+0300

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dünya

abd

iran

hürmüz boğazı

gemi

panama

el koyma

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ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosundan yapılan yazılı açıklamada, "3 Mayıs'ta yerel saatle 06.20 sularında 'Niovi' adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından el konuldu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Dubai'den ayrılan petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girerken Devrim Muhafızları Ordusuna ait sürat tekneleri tarafından kuşatıldığı ve tankerin rotasının daha sonra İran'ın Bender Abbas kıyılarına doğru çevrildiği aktarıldı.İran tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.İran, 27 Nisan'da da Marshall Adaları bandıralı 'Advantage Sweet' adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koymuştu. İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankere bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla 'uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle' el konulduğu ifade edilmişti.

iran

hürmüz boğazı

panama

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abd, iran, hürmüz boğazı, gemi, panama, el koyma