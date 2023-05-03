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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/ab-silah-uretimini-ekonomik-onceliklerinden-biri-haline-getirmeyi-planliyor-1070582834.html
AB, silah üretimini ekonomik önceliklerinden biri haline getirmeyi planlıyor
AB, silah üretimini ekonomik önceliklerinden biri haline getirmeyi planlıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekonominin hızla askerileştirilmesini öngören yasa paketini geliştiriyor. Bu paketin, mühimmat ve silah üretimini ekonomik... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:48+0300
2023-05-03T22:48+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
mühimmat
silah
üretim
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Brüksel’deki birkaç bağımsız diplomatik kaynak, Rus medyasına yaptığı açıklamada AB Komisyonu’nun Avrupa ekonomisinin hızla askerileştirilmesini öngören bir yasa paketi üzerinde çalıştığını söyledi. Paketin, mühimmat ve silah üretimini, yeşil enerji ile birlikte ekonomik kalkınmanın öncelikli alanlardan biri haline getirmeyi amaçladığı kaydedildi.Bu paket kapsamında topçu mühimmat üretimini genişletmeye yönelik bir girişim sunulacak. AB kurumları ve üye ülkeler bu girişime 1 milyar 500 milyon euro yatıracak.Bir Avrupalı diplomat, “AB Komisyonu, birliğe üye ülkelerle başta mühimmat üretimi askeri sanayinin finansmanının öncelikli yapılmasına ilişkin bir girişimi görüşüyor. AB Komisyonu, askeri sanayinin gelişimine büyük fonlar yatıran üye ülkeler için bütçe açığı kurallarında ve kamu borcunda muafiyet sağlamayı teklif etti. Bu, ülkeleri askeri sanayiye daha aktif yatırım yapmaya teşvik edecek. Günümüzde bu tür muafiyetler sadece yeşil enerji ve temiz üretimle ilgili projelere sunuluyor” ifadelerini kullandı.Bir diğer kaynak, Avrupa’da askeri üretimi genişletme önceliğinin çeşitli belgelerde yer alacağını söyledi. AB Komisyonu’nun şu anda bu belgeler üzerinde çalıştığı belirtildi.Kaynak, “Bu kararın kısa vadeli amaçları arasında 155 mm top mermileri, havan mermileri, her türlü ‘karadan karaya’ ve ‘karadan havaya’ füzeleri üretiminin genişletilmesi yer alıyor. Bu mühimmat hem Ukrayna’ya gönderilecek hem de Avrupa’daki stokların yenilenmesi için kullanılacak. AB Komisyonu, çarşamba günü mühimmat üretiminin genişletilmesiyle ilgili planını sunacak. Bu planın finansmanı için AB bütçesinden 500 milyon euro, Avrupa Barış Fonu’ndan da 1 milyar euro sağlanacak” dedi.AB sanayisinin askerileştirilmesinden sorumlu kişinin İç Pazardan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton olduğu ifade edildi. Breton, şubat ayından bu yana düzenli olarak AB genelindeki sanayi ve askeri sanayi tesislerini ziyaret ediyor. Bununla ilgili de Twitter hesabından düzenli bilgi veriyor.Breton, ziyaretler sırasında, askeri endüstrinin ihtiyaçlarını soruyor, üretimi hızla artırma olanaklarını araştırıyor ve girişimciler için gereken garantileri değerlendiriyor. Avrupalı işletmeler, savaşa yönelik yatırımları büyük ölçüde artırması için mühimmat ve silah talebinin istikrarlı kalacağından ve Ukrayna savaşı bittikten sonra talepte ani düşüş yaşanmayacağından emin olmak istiyorlar.Avrupalı üreticiler ayrıca, NATO’nun en büyük silah tedarikçisi olan ABD savunma sanayisiyle rekabetten korkuyor. Bu bağlamda AB Komisyonu’nun Avrupa ülkelerinin askeri siparişlerinin öncelikli olarak Avrupa şirketlerine verme olasılığını değerlendirdiği ifade edildi. Buna göre ABD’li şirketlere artık kalan siparişler verilebilecek. Almanya, İtalya ve Fransa’nın bu girişime aktif destek verirken Polonya, Baltık ülkeleri ve bazı diğer AB üyelerinin karşı çıktığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/avrupa-komisyonu-ukrayna-icin-muhimmat-uretimine-15-milyar-euro-kaynak-aktaracak-1070565098.html
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avrupa birliği, ukrayna, mühimmat, silah, üretim
avrupa birliği, ukrayna, mühimmat, silah, üretim

AB, silah üretimini ekonomik önceliklerinden biri haline getirmeyi planlıyor

22:48 03.05.2023
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekonominin hızla askerileştirilmesini öngören yasa paketini geliştiriyor. Bu paketin, mühimmat ve silah üretimini ekonomik kalkınmanın öncelikli alanlardan biri haline getirmeyi amaçladığı belirtildi.
Brüksel’deki birkaç bağımsız diplomatik kaynak, Rus medyasına yaptığı açıklamada AB Komisyonu’nun Avrupa ekonomisinin hızla askerileştirilmesini öngören bir yasa paketi üzerinde çalıştığını söyledi. Paketin, mühimmat ve silah üretimini, yeşil enerji ile birlikte ekonomik kalkınmanın öncelikli alanlardan biri haline getirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Bu paket kapsamında topçu mühimmat üretimini genişletmeye yönelik bir girişim sunulacak. AB kurumları ve üye ülkeler bu girişime 1 milyar 500 milyon euro yatıracak.
Bir Avrupalı diplomat, “AB Komisyonu, birliğe üye ülkelerle başta mühimmat üretimi askeri sanayinin finansmanının öncelikli yapılmasına ilişkin bir girişimi görüşüyor. AB Komisyonu, askeri sanayinin gelişimine büyük fonlar yatıran üye ülkeler için bütçe açığı kurallarında ve kamu borcunda muafiyet sağlamayı teklif etti. Bu, ülkeleri askeri sanayiye daha aktif yatırım yapmaya teşvik edecek. Günümüzde bu tür muafiyetler sadece yeşil enerji ve temiz üretimle ilgili projelere sunuluyor” ifadelerini kullandı.
Bir diğer kaynak, Avrupa’da askeri üretimi genişletme önceliğinin çeşitli belgelerde yer alacağını söyledi. AB Komisyonu’nun şu anda bu belgeler üzerinde çalıştığı belirtildi.
Kaynak, “Bu kararın kısa vadeli amaçları arasında 155 mm top mermileri, havan mermileri, her türlü ‘karadan karaya’ ve ‘karadan havaya’ füzeleri üretiminin genişletilmesi yer alıyor. Bu mühimmat hem Ukrayna’ya gönderilecek hem de Avrupa’daki stokların yenilenmesi için kullanılacak. AB Komisyonu, çarşamba günü mühimmat üretiminin genişletilmesiyle ilgili planını sunacak. Bu planın finansmanı için AB bütçesinden 500 milyon euro, Avrupa Barış Fonu’ndan da 1 milyar euro sağlanacak” dedi.
AB sanayisinin askerileştirilmesinden sorumlu kişinin İç Pazardan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton olduğu ifade edildi. Breton, şubat ayından bu yana düzenli olarak AB genelindeki sanayi ve askeri sanayi tesislerini ziyaret ediyor. Bununla ilgili de Twitter hesabından düzenli bilgi veriyor.
Breton, ziyaretler sırasında, askeri endüstrinin ihtiyaçlarını soruyor, üretimi hızla artırma olanaklarını araştırıyor ve girişimciler için gereken garantileri değerlendiriyor. Avrupalı işletmeler, savaşa yönelik yatırımları büyük ölçüde artırması için mühimmat ve silah talebinin istikrarlı kalacağından ve Ukrayna savaşı bittikten sonra talepte ani düşüş yaşanmayacağından emin olmak istiyorlar.
Avrupalı üreticiler ayrıca, NATO’nun en büyük silah tedarikçisi olan ABD savunma sanayisiyle rekabetten korkuyor. Bu bağlamda AB Komisyonu’nun Avrupa ülkelerinin askeri siparişlerinin öncelikli olarak Avrupa şirketlerine verme olasılığını değerlendirdiği ifade edildi. Buna göre ABD’li şirketlere artık kalan siparişler verilebilecek. Almanya, İtalya ve Fransa’nın bu girişime aktif destek verirken Polonya, Baltık ülkeleri ve bazı diğer AB üyelerinin karşı çıktığı kaydedildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
Ukrayna krizi
Avrupa Komisyonu, Ukrayna için mühimmat üretimine 1.5 milyar euro kaynak aktaracak
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