https://sputniknews.com.tr/20230502/zelenskiy-ukrayna-kuresel-gida-guvenliginin-garantoru-1070516356.html
Zelenskiy: Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörü
Zelenskiy: Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu söyledi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:09+0300
2023-05-02T22:09+0300
2023-05-02T22:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
tahıl
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüştüğünü bildirdi.Zelenskiy, görüşme sırasında, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu dile getirdiğini belirtti.Zelenskiy, “Ukrayna’nın Afrika ile işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunu ve küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya hazır olduğunu kaydettim” dedi.Zelenskiy ayrıca Assoumani’ye, uluslararası platformlarda Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230502/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kosullari-yerine-getirilmiyor-zaman-daraliyor-1070493734.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, tahıl
Zelenskiy: Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörü
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu söyledi.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüştüğünü bildirdi.
Zelenskiy, görüşme sırasında, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu dile getirdiğini belirtti.
Zelenskiy, “Ukrayna’nın Afrika ile işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunu ve küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya hazır olduğunu kaydettim” dedi.
Zelenskiy ayrıca Assoumani’ye, uluslararası platformlarda Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.