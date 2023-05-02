https://sputniknews.com.tr/20230502/zelenskiy-ukrayna-kuresel-gida-guvenliginin-garantoru-1070516356.html

Zelenskiy: Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörü

Zelenskiy: Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu söyledi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:09+0300

2023-05-02T22:09+0300

2023-05-02T22:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

tahıl

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Ukrayna lideri Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüştüğünü bildirdi.Zelenskiy, görüşme sırasında, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu dile getirdiğini belirtti.Zelenskiy, “Ukrayna’nın Afrika ile işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunu ve küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya hazır olduğunu kaydettim” dedi.Zelenskiy ayrıca Assoumani’ye, uluslararası platformlarda Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230502/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kosullari-yerine-getirilmiyor-zaman-daraliyor-1070493734.html

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