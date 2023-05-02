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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/zelenskiy-ukrayna-kuresel-gida-guvenliginin-garantoru-1070516356.html
Zelenskiy: Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörü
Zelenskiy: Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu söyledi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:09+0300
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ukrayna
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüştüğünü bildirdi.Zelenskiy, görüşme sırasında, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu dile getirdiğini belirtti.Zelenskiy, “Ukrayna’nın Afrika ile işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunu ve küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya hazır olduğunu kaydettim” dedi.Zelenskiy ayrıca Assoumani’ye, uluslararası platformlarda Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230502/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kosullari-yerine-getirilmiyor-zaman-daraliyor-1070493734.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, tahıl

Zelenskiy: Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörü

22:09 02.05.2023
© AAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu söyledi.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüştüğünü bildirdi.
Zelenskiy, görüşme sırasında, ülkesinin tüm dünya için gıda güvenliği garantörü olduğunu dile getirdiğini belirtti.
Zelenskiy, “Ukrayna’nın Afrika ile işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunu ve küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya hazır olduğunu kaydettim” dedi.
Zelenskiy ayrıca Assoumani’ye, uluslararası platformlarda Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
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