https://sputniknews.com.tr/20230502/yurtdisindaki-yaklasik-800-bin-secmen-14-mayis-secimleri-icin-oy-kullandi-1070510532.html

Yurtdışındaki yaklaşık 800 bin seçmen, 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı

Yurtdışındaki yaklaşık 800 bin seçmen, 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı

Yurtdışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

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seçim

2023 türkiye seçimleri

yurtdışı

cumhurbaşkanlığı

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Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.

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seçim, yurtdışı, cumhurbaşkanlığı