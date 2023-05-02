https://sputniknews.com.tr/20230502/yurtdisindaki-yaklasik-800-bin-secmen-14-mayis-secimleri-icin-oy-kullandi-1070510532.html
Yurtdışındaki yaklaşık 800 bin seçmen, 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı
Yurtdışındaki yaklaşık 800 bin seçmen, 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı
Yurtdışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T20:03+0300
2023-05-02T20:03+0300
2023-05-02T20:04+0300
seçim
2023 türkiye seçimleri
yurtdışı
cumhurbaşkanlığı
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Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.
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seçim, yurtdışı, cumhurbaşkanlığı
seçim, yurtdışı, cumhurbaşkanlığı
Yurtdışındaki yaklaşık 800 bin seçmen, 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı
20:03 02.05.2023 (güncellendi: 20:04 02.05.2023) Abone ol
Yurtdışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.