https://sputniknews.com.tr/20230502/yilmaz-morgul-hastaneye-kaldirildi-1070497710.html
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı
Yılmaz Morgül, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T16:11+0300
2023-05-02T16:11+0300
2023-05-02T16:14+0300
yılmaz morgül
hastane
şarkıcı
yaşam
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Hatay'da çadır kentleri ziyaret eden Türk sanat müziği şarkıcısı Yılmaz Morgül, enfeksiyon kaptı. Evinde rahatsızlanan Morgül, apar topar hastaneye kaldırıldı.Sanatçının hastanedeki hallerini yakın arkadaşı Pelin Suade paylaştı.
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yılmaz morgül, hastane, şarkıcı
yılmaz morgül, hastane, şarkıcı
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı
16:11 02.05.2023 (güncellendi: 16:14 02.05.2023) Abone ol
Yılmaz Morgül, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da çadır kentleri ziyaret eden Türk sanat müziği şarkıcısı Yılmaz Morgül, enfeksiyon kaptı. Evinde rahatsızlanan Morgül, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Sanatçının hastanedeki hallerini yakın arkadaşı Pelin Suade paylaştı.