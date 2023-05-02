https://sputniknews.com.tr/20230502/yesil-sol-parti-milletvekili-adayi-hasan-cemal-kilicdaroglu-ile-bir-pazarlik-olduguna-inanmiyorum--1070517925.html

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Hasan Cemal: Kılıçdaroğlu ile bir pazarlık olduğuna inanmıyorum

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Hasan Cemal: Kılıçdaroğlu ile bir pazarlık olduğuna inanmıyorum

Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili Adayı Hasan Cemal Yeşil Sol Parti'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi hakkında "Bir... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:42+0300

2023-05-02T22:42+0300

2023-05-02T22:52+0300

2023 türkiye seçimleri

hasan cemal

yeşil sol parti

milletvekili adayı

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katılan Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili Adayı Hasan Cemal Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.Yeşil Sol Parti'nin, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarıyla ilgili 'şu şartla destekliyorum' gibi bir pazarlığın olduğuna inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum" diyen Hasan Cemal şu açıklamada bulundu:Hasan Cemal'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan detaylarsa şöyle:'Silahla bir yere gidilmez''Türkiye siyasi tarihinde bir ilk'Bugün bir şansımız var. İlk defa Türkiye'de çok partili demokrasiye adım attığımız 1950'lerden bu yana 50 yıldan bu yana ilk defa 6 farklı parti, bu nokta çok önemli, ilk defa bu 6 parti bir demokrasi ittifakında anlaştılar. Bu Türkiye siyasi tarihinde bir ilktir. Sonra Kürtler, Emek ve Özgürlük Hareketi, HDP ve şu anda bizim katıldığımız çatı partisi olarak Yeşil Sol, onlar da bu uzlaşmanın içine Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediler. Bu da çok önemli. Bu Türkiye'nin en büyük eksikliği olan uzlaşma ruhunun yakalanıyor olmasıdır. 'Biz mi getirdik Erdoğan'ı iktidara?''Kürt sorununu çözüm rayına oturtmadan Türkiye bir yere gidemez'Benim çenem açılmaya başladı. Daha hızlanmaya başladım. Not falan almadan takır takır konuşuyorum. Siyasetin kolaylığı var, istediğin gibi söyle. Hele dokunulmazlığın olunca daha da olacak. Erdoğan'ın nesine kızıyorsan dan dan dan söylersin. Uğur Mumcu'ya bazen telefon ederdim 'iyi ki varsın Uğur' derdim, çok hoşuna giderdi. Mumcu hakikate çaktı mı çakardı. O da herkesin içini rahatlatırdı. Sende de ona benzer bir şeyler var. Ben en sert yazılarımı Erdoğan'a yazdım. Yapacağım ilk şey Türkiye'de çökmüş, çürümüş bir düzen var. Bu düzeni 14 Mayıs'tan itibaren değiştirmemiz lazım. Bunun ilk yolu önce Erdoğan'dan kurtulmaktır. Erdoğan'dan kurtulabilirsek bu çok iyi bir başlangıç olacak. Ondan sonra Türkiye'nin düğümlerini çözmeye başlamamız lazım. Bu kolay bir iş değil. Hukuk devletini kuracaksın, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığını, bu kadar haiste yatan insanları, yeniden toplumsal ve siyasal barışı kurup, tesis edip birtakım adımlar atmak lazım. Çok iş var. En başta da Kürt sorunu var. Kürt sorunu çok yakıcı sorundur. Bu sorunu çözüm rayına oturtmadan Türkiye bir yere gidemez. Bir de ekonomi var tabii."

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hasan cemal, yeşil sol parti, milletvekili adayı, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan