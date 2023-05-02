https://sputniknews.com.tr/20230502/ugandada-bir-asker-korudugu-bakani-vurdu-1070481382.html
Uganda'da bir asker, koruduğu bakanı vurdu
Uganda'da bir asker, koruduğu bakanı vurdu
Bir Uganda askeri, koruduğu hükümet bakanını vurarak öldürdü. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:43+0300
2023-05-02T12:43+0300
2023-05-02T12:43+0300
dünya
uganda
charles okello engola
suikast
cinayet
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Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı emekli Albay Charles Okello Engola'nın bu sabah evinin önünde vurulduğu öğrenildi.Asker ile Albay Engola arasında bir tartışma olup olmadığı henüz belli değil. Henüz resmi olarak kimliği belirlenemeyen askerin ise, bakanı vurduktan dakikalar sonra kendini vurduğu öğrenildi. Bazı gördü tanıkları da, askerin mahallede dolaşarak havaya ateş ettiğini söyledi. Uganda parlamentosu başkanı Anita Among da, daha önce savunma bakan yardımcısı olarak görev yapan Engola'nın ölümünü doğruladı. Among, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından kendini vurduğuna dair üzücü bir haber aldım. Ruhu huzur içinde yatsın. Tanrı'nın planı buydu. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz" ifadelerini kullandı.
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uganda, charles okello engola, suikast, cinayet
uganda, charles okello engola, suikast, cinayet
Uganda'da bir asker, koruduğu bakanı vurdu
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Bir Uganda askeri, koruduğu hükümet bakanını vurarak öldürdü.
Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı emekli Albay Charles Okello Engola'nın bu sabah evinin önünde vurulduğu öğrenildi.
Asker ile Albay Engola arasında bir tartışma olup olmadığı henüz belli değil. Henüz resmi olarak kimliği belirlenemeyen askerin ise, bakanı vurduktan dakikalar sonra kendini vurduğu öğrenildi.
Bazı gördü tanıkları da, askerin mahallede dolaşarak havaya ateş ettiğini söyledi.
Uganda parlamentosu başkanı Anita Among da, daha önce savunma bakan yardımcısı olarak görev yapan Engola'nın ölümünü doğruladı.
Among, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından kendini vurduğuna dair üzücü bir haber aldım. Ruhu huzur içinde yatsın. Tanrı'nın planı buydu. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz" ifadelerini kullandı.