https://sputniknews.com.tr/20230502/twitterdaki-paylasimina-donuk-kisitlama-kaldirilan-medvedev-musk-bir-seyleri-degistirmeyi-basardi-1070515929.html
Twitter’daki paylaşımına dönük kısıtlama kaldırılan Medvedev: Musk bir şeyleri değiştirmeyi başardı
Twitter’daki paylaşımına dönük kısıtlama kaldırılan Medvedev: Musk bir şeyleri değiştirmeyi başardı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Twitter hesabındaki Polonya’yla ilgili paylaşımına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasının ardından... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:00+0300
2023-05-02T22:00+0300
2023-05-02T22:00+0300
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dmitriy medvedev
twitter
elon musk
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Medvedev, Twitter üzerindn yaptığı paylaşımda “Elon yine de Twitter’da bir şeyler değiştirmeyi başardı. Kamunun önceki paylaşıma olan ilginin tanınması bunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.Medvedev, 29 Nisan'daki paylaşımında Varşova'da sadece Rusofobikler bulunduğu ve Ukrayna Polonyalı paralı askerlerle dolu olduğu sürece Polonya'nın Rusya için varlık göstermemesi gerektiğini ifade etmişti.Kısa bir süre sonra Medvedev’in bu mesajı kaldırılarak “Bu Tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti” uyarısına yer verilmişti. Medvedev, dün Rus medyasına açıklamasında, Musk’ın Twitter yönetimiyle baş edemediğini söylemişti.Twitter bugün Medvedev’in Polonya mesajına uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı. Twitter’dan yapılan açıklamada, mesajın 'kamuoyunun ilgisine konu olabileceği' nedeniyle kısıtlamayı kaldırma kararının alındığı kaydedildi.Medvedev’in ofisinden yapılan açıklamada, kısıtlama kararının iptalinden memnuniyet duydukları belirtilerek “Adalet kazandı” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230501/medvedev-musk-twitterin-yonetimiyle-bas-edemedi-1070449123.html
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dmitriy medvedev, twitter , elon musk
dmitriy medvedev, twitter , elon musk
Twitter’daki paylaşımına dönük kısıtlama kaldırılan Medvedev: Musk bir şeyleri değiştirmeyi başardı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Twitter hesabındaki Polonya’yla ilgili paylaşımına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasının ardından ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sosyal medyada bir şeyleri değiştirmeyi başardığını söyledi.
Medvedev, Twitter üzerindn yaptığı paylaşımda “Elon yine de Twitter’da bir şeyler değiştirmeyi başardı. Kamunun önceki paylaşıma olan ilginin tanınması bunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.
Medvedev, 29 Nisan'daki paylaşımında Varşova'da sadece Rusofobikler bulunduğu ve Ukrayna Polonyalı paralı askerlerle dolu olduğu sürece Polonya'nın Rusya için varlık göstermemesi gerektiğini ifade etmişti.
Kısa bir süre sonra Medvedev’in bu mesajı kaldırılarak “Bu Tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti” uyarısına yer verilmişti. Medvedev, dün Rus medyasına açıklamasında, Musk’ın Twitter yönetimiyle baş edemediğini söylemişti.
Twitter bugün Medvedev’in Polonya mesajına uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı. Twitter’dan yapılan açıklamada, mesajın 'kamuoyunun ilgisine konu olabileceği' nedeniyle kısıtlamayı kaldırma kararının alındığı kaydedildi.
Medvedev’in ofisinden yapılan açıklamada, kısıtlama kararının iptalinden memnuniyet duydukları belirtilerek “Adalet kazandı” denildi.