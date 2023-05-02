https://sputniknews.com.tr/20230502/turkiye-nisan-ayinda-en-cok-neleri-konustu-1070489407.html

Türkiye nisan ayında en çok neleri konuştu?

Türkiye nisan ayında en çok neleri konuştu?

Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T14:31+0300

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multimedya

nisan

fotoğraf

iyi parti

donald trump

doğalgaz

haber

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Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Seçim öncesi son düzlüğe girilirken, proje açılışlar hız kazandı. Türkiye’nin en çok konuştuğu başlıklar aşağıdaki şekilde oldu:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nisan, fotoğraf, iyi parti, donald trump, doğalgaz, haber, фото