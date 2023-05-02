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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230502/turkiye-nisan-ayinda-en-cok-neleri-konustu-1070489407.html
Türkiye nisan ayında en çok neleri konuştu?
Türkiye nisan ayında en çok neleri konuştu?
Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Seçim öncesi son düzlüğe girilirken, proje açılışlar hız kazandı. Türkiye’nin en çok konuştuğu başlıklar aşağıdaki şekilde oldu:
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nisan, fotoğraf, iyi parti, donald trump, doğalgaz, haber, фото
nisan, fotoğraf, iyi parti, donald trump, doğalgaz, haber, фото

Türkiye nisan ayında en çok neleri konuştu?

14:31 02.05.2023 (güncellendi: 14:33 02.05.2023)
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Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada; TOGG, TGC Anadolu, Tesla ve seçim çalışmaları öne çıktı.
Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Seçim öncesi son düzlüğe girilirken, proje açılışlar hız kazandı.
Türkiye’nin en çok konuştuğu başlıklar aşağıdaki şekilde oldu:
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası ‘sus payı’ ödediği suçlamasıyla ilgili hakim karşısına çıktı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşunlar isabet etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bir şantiye görevlisinin hırsızları kaçırmak için silahını ateşlediği ve kurşunların binaya isabet ettiği belirtildi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa Şampiyonu oldu.
Sudan’ın başkenti Hartum’da ve farklı noktalarda ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında günlerdir süren gerginlik çatışmaya dönüştü.
Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, ABD’nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nde uzaya fırlatıldı.
Karadeniz gazı devreye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz tüketiminde ilk 25 metreküpün 1 yıl süre ile ücretsiz olacağını ve önümüzdeki 1 aylık tüketimin tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.
© İHADünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TGC Anadolu, İstanbul’da halkın ziyaretine açıldı.
Nisan ayında medyada en çok konuşulanlar belli oldu - Sputnik Türkiye
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© İHA
Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TGC Anadolu, İstanbul’da halkın ziyaretine açıldı.
© İHA2022 yılında üretime geçen, ön siparişleri ise 2023 Mart ayında alınan TOGG’un ilk teslimatları Nisan ayı itibariyle başladı.
Nisan ayında medyada en çok konuşulanlar belli oldu - Sputnik Türkiye
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© İHA
2022 yılında üretime geçen, ön siparişleri ise 2023 Mart ayında alınan TOGG’un ilk teslimatları Nisan ayı itibariyle başladı.
© İHAAnkara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı açıldı. İki şehir arasındaki demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate inecek.
Nisan ayında medyada en çok konuşulanlar belli oldu - Sputnik Türkiye
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© İHA
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı açıldı. İki şehir arasındaki demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate inecek.
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’te Türkiye’nin uzay yolcularını açıkladı. İlk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı oldu.
Nisan ayında medyada en çok konuşulanlar belli oldu - Sputnik Türkiye
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© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’te Türkiye’nin uzay yolcularını açıkladı. İlk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı oldu.
© AAYüksek Seçim Kurulu, geçici aday listesini yayınladı. Buna göre 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.
Nisan ayında medyada en çok konuşulanlar belli oldu - Sputnik Türkiye
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© AA
Yüksek Seçim Kurulu, geçici aday listesini yayınladı. Buna göre 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.
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