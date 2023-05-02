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https://sputniknews.com.tr/20230502/turk-ticaret-bankasinin-satisi-onaylandi-1070477445.html
Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı
Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:55+0300
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ekonomi
türk ticaret bankası
satış
ekonomi
türkiye
ihracat
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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.Buna göre, Türk Ticaret Bankası'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE'ye devri uygun bulundu.1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı.Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.TMSF'nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/istanbul-finans-merkezinin-bankalar-etabi-bugun-hizmete-giriyor-1069774728.html
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türk ticaret bankası, satış, ekonomi, türkiye, ihracat
türk ticaret bankası, satış, ekonomi, türkiye, ihracat

Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı

11:55 02.05.2023
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.
Buna göre, Türk Ticaret Bankası'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE'ye devri uygun bulundu.
1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı.
Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.
TMSF'nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.
İstanbul Finans Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
EKONOMİ
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
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